Zaradi znanosti živimo bolje in dlje

Več kot 1150 znanstvenoraziskovalnih člankov, objavljenih v priznanih mednarodnih revijah, 137 finalistov in 65 zmagovalcev v minulih sedmih letih, letos pa še 180 veljavnih prijav, 19 finalistov in devet novih nagrajencev. To je žlahtna bera izvirnega, pred kratkim zaključenega osmega mednarodnega tekmovanja Medis Awards for Medical Research (IMA) za izstopajoče raziskovalne dosežke na devetih medicinskih področjih iz devetih držav srednje in jugovzhodne Evrope, med njimi tudi iz Slovenije. Med tokratnimi zmagovalci je slovenski ginekolog in porodničar asist. Luka Roškar, dr. med., z Ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice v Murski Soboti.