Zasebni inštitut potrdil pristnost posnetka pogovora Vizjaka in Petana

Zasebni Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij je z analizo potrdil pristnost zvočnih posnetkov pogovora med okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom in podjetnikom Bojanom Petanom iz leta 2007, so včeraj poročali v oddaji 24ur Zvečer. Objavili so tudi daljši del pogovora, v katerem naj bi Vizjak iskal ohranitev vpliva v Termah Čatež, na posnetku pa je slišati tudi o pritisku na sodnika. »Veš, da bomo kateremu sodniku jajca strli,« med drugim na posnetku izjavi Vizjak.

V 58 strani dolgem poročilu preiskave so strokovnjaki inštituta, ki je sicer v zasebni lasti, se ga pa po poročanju POP TV za izvedenska mnenja poslužujejo tudi sodišča, zapisali, da obstaja »zelo velika gotovost, da nobena od obravnavanih zvočnih datotek ni bila vsebinsko spremenjena«.

Forenzična preiskava potekala več kot dva tedna

Opravili so forenzično zavarovanje 13 datotek tipa mp3, treh datotek tipa mp4 in ene datoteke tipa WAV. Zvočni zapis iz video datotek je po njihovem zatrjevanju sestavljen iz osmih od 13 datotek tipa mp3.

»Vse datoteke tipa MP3 in zvok iz ene od datotek MP4 smo forenzično preiskali z aplikacijo IKAR Lab 3 – gre za profesionalno forenzično orodje za analizo govornih signalov, ki ga uporabljajo v 350 forenzičnih laboratorijih po svetu, v več kot 40 državah – oziroma njegovimi funkcijami, ki so namenjene preverjanju pristnosti avdio posnetkov,« so zapisali v pojasnilu. Forenzična preiskava je sicer trajala več kot dva tedna.

Vizjak naj bi Bojana Petana nagovarjal, naj ne odkupi lastnih delnic, vrednih 34 milijonov evrov, in tako prihrani denar tako termam kot sebi, ker da bo med drugim moral plačati tudi davek. FOTO: Roman Šipić/Delo

V oddaji so tokrat predvajali tudi daljšo različico pogovora, ki so ga predvajali že 18. oktobra. Po navedbah televizije se pogovor na posnetku nanaša na tedanji javni spopad za prevlado v Termah Čatež iz leta 2007, Vizjak pa v njem išče ohranitev vpliva v termah. Med drugim naj bi Petana nagovarjal, naj ne odkupi lastnih delnic, vrednih 34 milijonov evrov, in tako prihrani denar tako termam kot sebi, ker da bo med drugim moral plačati tudi davek.

Dogovor bi lahko Vizjak po navedbah televizije iskal, da bi si zagotovil direktorsko mesto »v termah iz domačih krajev«, kar naj bi se takrat tudi omenjalo v medijih. Če bi Petan pristal na dogovor, naj bi mu Vizjak ponujal dobrohotnost države pri nakupu Term Olimia.

Vizjak in Petan sta sicer ob objavi krajšega dela posnetka podvomila v njegovo pristnost. Portal Siol.net pa je objavil analizo posnetkov, ki jo je opravil lastnik zasebnega produkcijskega studia Jama Mitja Krapša. Ta je nasprotno od Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij ocenil, da je bil vsaj eden od zvočnih posnetkov prirejen in je bil neke vrste »lepljenka«, je oktobra poročal portal.