Zaskbljenost zaradi manj informativnih oddaj

Programski svetniki so se seznanili z osnutkom programsko-produkcijskega načrta RTV Slovenija za prihodnje leto, zaradi katerega je odstopila odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Manica Janežič Ambrožič. Za prihodnje leto – kot smo v Delu že razkrili – vodstvo namreč načrtuje ukinjanje ali krajšanje več dnevnoinformativnih oddaj. »Oddaj, ki so steber javne službe in ki državljanom omogočajo informirano odločanje o javnih zadevah,« so izpostavili v Društvu novinarjev Slovenije (DNS).

V DNS so poleg tega opozorili, da poslanstvo javnega medija ni zabava in razvedrilo, ampak informiranje, preiskovanje, kontekstualiziranje dnevnega dogajanja.

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough in vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija Valentin Areh sta poudarila, da je to šele osnutek. O njem pa bodo programski svetniki z vodstvom najverjetneje še enkrat opravili razpravo pred dokončnim glasovanjem, predvidenim novembra. Kakšen bo takrat vpliv zaradi odstopa Janežič Ambrožičeve, generalni direktor ni znal oceniti. Je pa dejal, da bi ga bolj skrbelo, če bi odstopila zaradi notranjih ali zunanjih pritiskov. Ponovno je tudi zanikal navedbe nekdanje direktorice Natalije Gorščak, da je od nje želel menjavo Janežič Ambrožičeve. Da je želel, da ostane, je dejal tudi sedanji vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija Valentin Areh.

Grah Whatmough in Areh sta poleg katastrofalne finančne situacije – načrt za letos presega finančne zmožnosti RTV Slovenija za skoraj 10 milijonov evrov, prihodnji pa kljub rezom za pet milijonov evrov – kot vzrok za krčenje večkrat omenjala padec gledanosti. »Ob sedanjem trendu padanja gledanosti slovenski javni televiziji grozi, da bo postala povsem marginalen medij, kar lahko resno ogrozi obstoj take, kot jo poznamo danes,« je tako zapisano v osnutku.

»Katastrofalna gledanost«

Več pomislekov so programski svetniki izrazili glede krajšanja TV Dnevnika s sedanje skoraj pol ure na 20 minut, Slovenske kronike na 10 minut, Odmevov in Globusa na 25 minut ter ukinitve jutranjih Poročil ob 8.00, 9.00 in 10.00. Ukinili naj bi tudi celoten informativni program na TV Slovenija 3. In kaj je vzrok? »Katastrofalna gledanost,« je pojasnil Areh in pravi, da ne zaradi ustvarjalcev, ampak sheme. Sredstva, ki jih bodo tam dobili, bodo po njegovih besedah preusmerili v krepitev vsebin v času med 20. in 22. uro zvečer na TV Slovenija 1 in 2. Okrepili naj bi tudi razvedrilni program.

Vodstvo je sicer prepričano, da gre za ambiciozen načrt glede na finančno situacijo, ko RTV-prispevek ostaja ne glede na dvig plač in drugih stroškov enak že od leta 2012.

Vlado in državni zbor so tako tudi v Društvu novinarjev Slovenije pozvali, da zagotovita stabilno financiranje RTV Slovenija. Predsednika vlade Janeza Janšo pa, da neha javno napadati zaposlene na javnem mediju, ustvarjati in spodbujati sovražnost do novinarjev ter pozivati k finančni destabilizaciji RTV Slovenija. Generalnega direktorja RTV Slovenija pa, da vse nadaljnje poteze izpelje v dialogu in ob soglasju uredništva.