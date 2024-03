V Fidesu zaskrbljeni nad nezakonitimi potezami vlade

V Fidesu je včeraj potekala izredna letna konferenca, na kateri so očitno želeli preveriti tudi podporo aktivnostim, ki jih izvajajo.

Na izredni letni konferenci – bila je zaprta za javnost, udeležil pa se je je razširjen zbor zdravnikov in zobozdravnikov in tudi predstavniki zdravniških organizacij (okoli 200 posameznikov), – so govorili o tem, zakaj potrebujemo javno zdravstvo in kako smo se znašli na točki, ki predstavlja ključni trenutek v boju za javno zdravstvo.

Za konferenco so se odločili, da bi zaznamovali stoti dan ignorance vlade, stoti dan, odkar so vlado opozorili, da stvari v zdravstvu ne gredo v pravo smer, je povedal predsednik Fidesa Damjan Polh. »Namesto da bi ministrstvo za zdravje začelo reševati nakopičene probleme in izpolnjevati obljube, ki so jih dali pred skoraj dvema letoma, ko so nastopili vladanje, smo bili priča nenehnim pravnim in verbalnim pritiskom na zdravništvo kot na aktivnosti, ki so bile usmerjene na to, da nas še dodatno obremenijo in onemogočijo naše aktivnosti. Pravno barbarstvo se je izkazalo v številnih aktih, ki so jih sproducirali na vladi. Trenutno nam grozi še novela zakona o zdravniški službi, ki bo tako rekoč izničila stavko.«

Člani Fidesa so danes predstavili sklepe včerajšnje izredne seje. FOTO: Črt Piksi/Delo

Na konferenci so zato izrazili zaskrbljenost nad nezakonitimi in neustavnimi potezami vlade glede omejevanja ustavno zagotovljene pravice do stavke. Obžalovali so, da se vlada in njeni posamezni predstavniki v medijskih nastopih ne vzdržijo izjav, s katerimi se blati tako Fides kot tudi stavkajoče zdravnike in zobozdravnike ter takšna ravnanja izrecno obsojajo. Sindikat tako zahteva javno opravičilo vlade, ker le ta krši prvo točko 2. člena Sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev, v kateri je zapisano, da vlada izjavlja, da za nevzdržne razmere v javnem zdravstvenem sistemu niso odgovorni zdravniki.

Na konferenci so zahtevali še vzpostavitev takih delovnih pogojev, ki bodo zagotavljali strokovno in varno obravnavo pacientov, torej delo po standardih in normativih iz Modre knjige.

Med drugim želijo tudi sprejem pravnih podlag, ki bodo omogočale variabilno nagrajevanje iz naslova kvalitete in kvantitete opravljenega dela za zdravnike, ki presegajo standarde in normative iz Modre knjige.

Priprave na mediacijo v polnem teku

Sicer pa sta vlada in zdravniški sindikat Fides uskladila ter na svojih organih tudi potrdila dogovor o mediaciji z namenom reševanja stavkovnih zahtev zdravnikov. Prvo srečanje bi bilo lahko že v tem tednu, so sporočili iz Odvetniške zbornice. Čeprav si je vlada želela, da bo stavka v času mediacije zamrznjena, pa se to očitno ne bo zgodilo. Na vprašanje ali bodo mediatorje izbrali sami, so odgovorili, da bodo izbiro prepustili Mediacijskemu centru Odvetniške zbornice. Iris Pensa, vodja tega centra je sporočila, da so priprave na prvo skupno mediacijsko srečanje v polnem teku. »Vse vpletene strani v mediacijskem postopku so se dogovorile za strogo zaupnost razprav in informacij, deljenih med mediacijo. Ta dogovor je ključnega pomena za vzpostavitev zaupanja in odprtega dialoga med stranmi, kar je temelj za uspešno rešitev spora. To pomeni, da do konca mediacije nobena stran ne bo na kakršen koli način z javnostjo komunicirala vsebine mediacije in ostalih relevantnih informacij.«

Na izredni konferenci Fidesa so sklenili, da so k mediaciji pristopili z resnimi in iskrenimi nameni rešitve stavkovnih zavez, ki bi zagotovile izpolnitev zasledovanih ciljev, kot izhajajo iz podpisanih sporazumov z vlado.