Zavarovalnine vse višje, škode čedalje več

Ekstremni vremenski dogodki – poplave, suše, vročinski valovi in ​​nevihte – kot posledice podnebnih sprememb so od leta 1980 do predlani v državah članicah evropskega gospodarskega prostora povzročili 446 milijard evrov izgube, v svetu pa samo lani 210 milijard. Daleč največjo škodo v evropskem prostoru je utrpela Nemčija, a tudi v Sloveniji se škoda povečuje in postaja vedno večje breme ne le za okolje, ampak tudi za naše denarnice.