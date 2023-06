Počivalšek in Kovšča odstopila, stranka ima novega predsednika

Dosedanji predsednik stranke Zdravko Počivalšek in podpredsednik Aljoz Kovšca sta odstopila s čela stranke Konkretno. Za novega predsednika stranke je bil izvoljen Janez Demšar. Pojasnil je, da sta Počivalšek in Kovšča »prevzela svoj del odgovornosti za to, da stranka Konkretno skupaj s Povežimo Slovenijo ni dosegla želenega rezultata na zadnjih parlamentarnih volitvah«. Več kot leto od volitev do odstopa pa je preteklo, »ker sta morala razmisliti, obenem pa je bilo težko najti človeka, ki bi stranko prevzel,« je dogajanje v stranki opisal novi predsednik, ki se zaveda, da je pred njim in pred stranko »veliko trdega dela«.

Novi predsednik stranke Janez Demšar je v pogovoru za Delo zagotovil, da stranka ne bo izginila. Za glasove volivcev se bodo ponovno potegovali na naslednjih volitvah, je dejal, ne ve pa še, ali bodo nastopili samostojno ali kakor na zadnjih državnozborskih volitvah, na skupni listi z več drugimi strankami in gibanji.

Novi predsednik stranke je Janez Demšar. FOTO: Konkretno

Od zmage do poraza

Ker je do volitev še daleč, »se mora stranka najprej konsolidirati in razmisliti o svoji nadaljnji poti, se pogovoriti znotraj stranke in z drugimi potencialnimi partnerji zunaj nje.« Med temi, s katerimi bi stranka lahko sodelovala, je Demšar omenil »stranke okoli sredine«, med katerimi so tudi tiste stranke, s katerimi so sodelovali že na zadnjih volitvah, ki se niso priključile SDS, torej Slovensko ljudsko stranko, Zelenein Novo socialdemokracijo. Ker želijo biti »sredinska stranka,« pa »tesnejše sodelovanje z Gibanjem Svoboda zaenkrat ni prioriteta, saj je zadnje čase v povezavi s to stranko preveč odprtih vprašanj,« je pojasnil Demšar.

Stranka Konkretno ima sicer burno zgodovino. Pojavila se je pred parlamentarnimi volitvami leta 2014 kot sredinska stranka »novega obraza« Mira Cerarja in slavila zmago s skoraj 35 odstotki glasov. Vendar pa je njena priljubljenost hitro upadla, na volitvah 2018 je dobila stranka, ki je vmes spremenila ime iz Stranke Mira Cerarja v Stranko modernega centra, tretja, nekaj manj kot deset odstotkov glasov. SMC je vstopila v vlado novega obraza Marjana Šarca, a ko je ta padla, je kljub zavezi, ki jo je stranka dala pred volitvami, pristopila h koaliciji z SDS in s tem omogočila vlado Janeza Janše.

Niti združenje z Gospodarsko aktivno stranko (GAS) Alojza Kovšce in ponovna sprememba imena iz SMC v Konkretno v letu 2021 nista pomagala, da bi stranka, ki je iz nekdaj deklarirane nasprotnice desne SDS postala njen tesen zaveznik, na zadnjih državnozborskih volitvah prestopila parlamentarni prag.