Zdravnik Rok Ravnikar ni več član strateškega sveta za zdravstvo

Včeraj je družinski zdravnik Rok Ravnikar predsednika vlade dr. Roberta Goloba, ki je trenutno zaradi operacije kile hospitaliziran v ljubljanskem UKC, obvestil o nepreklicnem odstopu z mesta člana Strateškega sveta za zdravstvo, v katerega je bil imenovan 18. januarja 2023.

»Kot nisem komentiral vstopa, ne komentiram niti izstopa,« je za Delo povedal Ravnikar. V odstopni izjavi je napisal, da ocenjuje, da so v dosedanjem delovanju obravnavali in oblikovali mnenja na večino tem iz zapisanih nalog. »Kot družinski zdravnik sem po svojih najboljših močeh in vedenju prispeval pri predstavitvi razmer in delovnih pogojev v našem osnovnem zdravstvu,« ponavljanje povedanega pa po njegovem ni več potrebno.

V okviru današnjega izobraževanja na Zdravniški zbornici Slovenije Prvi koraki pri uvajanju na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave, ki se ga je poleg ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel udeležilo kar nekaj članov strateškega sveta, smo izvedeli, da Ravnikarjev odstop ni povezan s kakšnimi morebitnimi nestrinjanji. Je pa skoraj gotovo povezan z vprašanjem o smiselnosti ohranitve strateškega sveta.

Sestanki pogosti, rezultati pa niso otipljivi

Spomnimo, da je bil ta ustvarjen kot nekakšen obvod, prek katerega je predsednik vlade želel zdravstveno reformo peljati na drug način kot tedanji minister Danijel Bešič Loredan, s katerim se nista dovolj strinjala. Z imenovanjem nove ministrice ta obvod ni več potreben, menijo nekateri sogovorniki. Poleg tega je sodelovanje na sejah izjemno zamudno, sestanki dokaj pogosti, rezultati pa niso izjemno otipljivi. Opravili smo ogromno debat, a kaj daleč naprej nismo prišli, je povedal eden od članov.

Strateški svet je sicer pripravil usmeritve glede primarnega zdravstva, zdaj pa naj ne bi bilo več povsem jasno, kakšen smisel bi imel njegov nadaljnji obstoj. Predloge zakonodajnih sprememb pripravljajo na ministrstvu, kjer so že tudi izdali smernice zdravstvene politike za prihodnji dve leti, pri čemer jih je več kot pol predlagal Strateški svet za zdravstvo.

Kirurg Erik Brecelj, vodja strateškega sveta, je dejal, da je bil Ravnikar že nekaj časa v svetu malo delovno aktiven in da so za zastopanje primera angažirali tudi drugo osebo. Njegov odstop je zdaj po Brecljevih besedah postal le še uraden. Kot je dejal, so na včerajšnjem svetu odprli debato tudi o tem, ali bo zdaj ministrstvo pripravljalo zakone ali jih bo strateški svet. Njihov predlog je, da se za pripravo zakonov naredijo določene delovne skupine: nekatere so se že, nekatere se še bodo. Brecelj še vidi smiselnost obstoja strateškega sveta, če bosta seveda na drugi strani s tem v zvezi obstajala interes in želja po sodelovanju ministrice. Sicer pa meni, da so predlagali že toliko stvari, da jih ni mogoče udejanjiti niti v dveh mandatih.

Ko je januarja letos strateški svet za zdravstvo prenehal delovati pod okriljem ministrstva za zdravje in je v razširjeni obliki (od devetih na 22 članov) prešel pod okrilje predsednika vlade, se je ugibalo o nekakšni zaušnici, ki jo je s tem dobil minister za zdravje Bešič Loredan. Tedaj so javnost mirili, češ da v ozadju ni nič takega, saj naj bi se samo pokazalo, kako veliko težo ima v resnici zdravstvena reforma.