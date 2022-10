Zelena luč za Jernejev kanal

Piranski župan Đenio Zadković je na današnji seji med drugim umaknil točko dnevnega reda o potrditvi posla z nakupom portoroških teniških igrišč od Term Čatež. Občinski svetniki so se s tem strinjali in v nadaljevanju prižgali zeleno luč za zadolžitev Okolja Piran, ki bo tako lahko izvedlo naložbo v gradnjo mostovža in novih privezov v Jernejevem kanalu.

Direktor Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič je odločitev svetnikov v zvezi z Jernejevim kanalom pozdravil. Tokrat so o tem glasovali drugič; pred tednom dni so namreč menili, da so bili z določenimi spremembami investicijskega programa prepozno obveščeni. Za izvedbo načrtovane naložbe, v višini 2,6 milijona evrov, javno podjetje potrebuje 2,1 milijona evrov posojila. »Ne gre le za investicijski, pač pa tudi okoljski projekt. Jernejev kanal je bil desetletja prepuščen svoji usodi in šele zdaj smo s tem projektom stvari premaknili naprej,« je dejal. Začetek del za 1200 metrov dvonivojske lesene konstrukcije mostovža in 280 privezov je napovedal v kratkem. »Dela moramo končati do 15. marca, ko se začne sezona gnezdenja ptičev v sečoveljskem krajinskem parku,« je pojasnil. Ko bodo začeli z deli, bodo iz kanala postopoma umaknili vsa plovila in tako po njegovih besedah sanirali to nacionalno sramoto.

Domnevno kočljiv posnetek

Pred sejo občinskega sveta je v javnosti zaokrožil posnetek, ki naj bi kompromitiral odločitev svetnikov, ki so podprli uveljavitev predkupne pravice za nakup portoroških teniških igrišč za 4,7 milijona evrov od Term Čatež. Te naj bi imele za zemljišče dogovorjenega kupca, a so se pojavila ugibanja o špekulacijah. Odločitev o občinskem nakupu naj bi dodatno potrdili včeraj.

Posnetek, ki je zaokrožil v javnosti, pa naj bi prikazoval prvega moža Term Čatež Bojana Petana v družbi portoroškega gostinca Vejsila Hota, strica piranske občinske svetnice (in poslanke) Meire Hot, ki se je zavzemala za omenjen občinski nakup.