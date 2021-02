Žičničarji preštevajo milijonske izgube

Šolske počitnice ne bodo dovolj

Manuela Božič Badalič Foto Tadej Regent

Nujna je izhodna strategija

Nakopah močno čutijo prepoved zabav po smučanju. Foto Leon Vidic/Delo



Talci vse toplejših zim

Foto Matej Družnik



Pomanjkanje vlaganj



Nujno sodelovanje

Maja Uran Maravić Foto Peter Irman



Italijanske izkušnje

Slovenski žičničarji so že vajeni nenehnega boja za preživetje, a lanska in letošnja sezona sta jim še posebej nenaklonjeni. Lani zaradi zelene zime, letos, ko je snega dovolj, pa zaradi prepovedi obratovanja. Po nedavnem odprtju vendarle upajo, da bodo ujeli vsaj konec smučarskega dela sezone, toda izgube bodo kljub temu velike. Država medtem še vedno ni sprejela nobenih sistemskih rešitev za dolgoročni razvoj slovenskih smučarskih centrov.V Sloveniji je okoli 50 delujočih smučišč, od tega kakšnih deset večjih, ki ustvarijo tudi večino prometa. Že lani so zaradi zelene zime imela podpovprečno sezono, ko jih je narava tik pred začetkom pomladi vendarle obdarila s snegom, pa je udarila epidemija koronavirusa, zato so morali naprave ustaviti. V letošnji zimi imajo marsikje toliko snega kot že dolgo ne, a so zaradi vladne prepovedi delovanja obratovali le nekaj dni v decembru in v začetku januarja, naprave pa so v nekaterih regijah spet zagnali komaj konec prejšnjega meseca in še to le za smučarje z dnevnim negativnim testom na covid-19. Poleg tega so veljale omejitve gibanja na regije, zato je bil obisk skromen. Zaradi epidemije prav tako skorajda ni tujih gostov.Z začetkom šolskih počitnic v vzhodnem delu države je vlada ta teden veljavnost testov vendarle podaljšala na sedem dni, smučajo lahko tudi tisti, ki so covid preboleli ali bili cepljeni, poleg tega je zrahljala omejitve gibanja. Žičničarji tako v zadnjih dneh opažajo večji obisk – čeprav je ta še vedno manjši kot sicer – in upajo, da bodo ujeli vsaj soliden konec smučarske sezone. Toda izpad prihodkov bo ogromen. Podpredsednik združenja slovenskih žičničarjev in prvi mož Koppravi, da bodo zaradi ukrepov proti koronavirusu in prepovedi obratovanja samo žičničarji imeli za 10 milijonov evrov izpada, gorski centri z vsemi turističnimi in drugimi dejavnostmi pa za okoli 100 milijonov. Tako kot drugod po državi so namreč tudi v smučarskih centrih zaprti nastanitveni obrati in gostinski lokali.»Trenutno imamo tretjino lanskega obiska in že ta je bil za 40 odstotkov slabši od povprečja prejšnjih let,« pravi vodja prodaje na KrvavcuVeseli so nekaterih sprostitev in upajo na obisk med šolskimi počitnicami, ki se v zahodnem delu države začnejo prihodnji teden, vendar: »Dva tedna počitnic ne bosta rešila sezone.« Na Krvavcu se nadejajo, da bodo lahko delali do prvega maja.Na Kopah se je obisk prav tako izboljšal, a je še vedno pol manjši kot lani, saj se pozna, da nastanitvene zmogljivosti niso odprte, pravi Paradiž. Na Kopah, kjer so znani po tako imenovanih après ski zabavah (zabavah po smučanju), so močno prizadeti tudi po tej plati.Na Cerknem so naprave zagnali šele včeraj, saj je bila regija vmes obarvana črno in niso smeli obratovati, nato pa je prišla otoplitev. Tudi na Kaninu, ki prav tako sodi v goriško regijo, odpirajo šele ta konec tedna, a pri njih se spoprijemajo s preveliko količino snega; zapadlo ga je namreč kar sedem metrov. Prav zato je po besedah direktorice Sončnega Kanina, ki je tudi predsednica združenja žičničarjev, ta sezona zanje tudi stroškovno zahtevna. »Glede na debelino snežne odeje pričakujemo, da bomo obratovali vsaj do konca maja,« pravi. Njihova prednost je zaradi višine prav pomladna smuka.Slovenske žičnice niso edine, ki so mirovale, tako je denimo še vedno v Italiji in Franciji, kjer so večkrat prestavili odprtje. V Avstriji so dostopne le domačinom, nemoteno pa delujejo tudi pri južnih sosedih in v drugih državah nekdanje Jugoslavije, v Švici je obratovanje vezano na regijo.Slovenski žičničarji za blaženje posledic epidemije od vlade pričakujejo izhodno strategijo. Kot je razumeti Paradiža, poleg nadomestila za pokrivanje fiksnih stroškov in čakanja na delo pričakujejo nadomestilo za izpad prihodkov in zagotovitev likvidnih virov. A smučarska središča so nekako razpeta med gospodarskim in infrastrukturnim ministrstvom; prvo se ukvarja s turističnim delom, drugo z žičnicami. Na ministrstvu za infrastrukturo pravijo, da bodo vladi predlagali, naj v naslednjem protikriznem paketu nameni pomoč upravljavcem žičniških naprav oziroma smučišč v obliki delnega povračila izpada prihodkov iz naslova prodanih vozovnic – upoštevaje povprečje prihodkov v zadnjih treh zimskih sezonah, zmanjšano za prejeto pomoč iz drugih ukrepov za blažitev posledic epidemije, kot so povračila fiksnih stroškov in plač.Dodajajo, da je kot vsakoletna pomoč dejavnosti obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb predvideno sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav. Za leto 2021 je ta znašala 1,7 milijona evrov v fiksnih zneskih, glede na vrsto žičniške naprave in režim obratovanja (zimska in poletna sezona ali samo zimska). Za tekoče leto bo ministrstvo sofinanciranje izvedlo po sistemu de minimis. V prihodnjih letih pa skladno z evropsko uredbo po dejansko izkazanih stroških, upoštevaje zgornje meje pomoči za posamezno vrsto žičniških naprav, te pa bodo odvisne od sredstev, ki bodo zagotovljena v prihodnjih proračunih države. »Zakon določa, da lahko tudi občine sofinancirajo obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav,« dodajajo.Na ministrstvu za gospodarstvo pravijo, da je bilo za zagotavljanje likvidnosti sprejetih že več ukrepov državne pomoči: državna poroštva SID banke, krediti SID banke, Slovenskega podjetniškega sklada in Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Omogočeni so tudi odlogi plačila bančnih kreditov (moratoriji), odlog ali obročno odplačilo davkov.Ena od težav slovenskih smučišč je, da so razen treh vsa nizkoležeča, zato se v bolj zelenih in toplih zimah spoprijemajo s pomanjkanjem snega. Eno takšnih je Cerkno. »Če bi bili odvisni le od naravnega snega, ne bi preživeli,« priznava direktor hotela Cerkno, ki upravlja smučišče in terme. Po njegovih besedah so stroški zasneževanja različni, saj je to odvisno tudi od vremenskih razmer, največji strošek pa je elektrika.Ponekod po Evropi so že pred leti zaradi negotovosti glede snežne odeje začeli zapirati nekatera smučišča pod 1400 metri nadmorske višine. Božič Badaličeva pravi, da tudi strategija vlaganj v gorske centre kaže, da se pod 1600 metri nadmorske višine ne splača vlagati v smučarsko infrastrukturo. »Nižjeležeča smučišča bodo ob snežno skromnih zimah obsojena na visoke stroške zagotavljanja umetnega snega,« pojasnjuje in dodaja, da bodo zato prisiljena v prestrukturiranje in krepitev ponudbe v poletni sezoni.Kar nekaj slovenskih žičničarjev v to že vlaga. Na Kaninu in Voglu sta sezoni že zaradi pohodništva uravnoteženi, kar je tudi cilj. V povprečju pa je po Paradiževih ​besedah razmerje 65 proti 35 odstotkom v korist zime. Tako je denimo na Kopah, kjer poleti ponujajo kolesarski park, učne poti, pohodništvo, programe za otroke … Na Krvavcu prav tako že nekaj let vlagajo v poletno ponudbo, s katero za zdaj ustvarijo od 10 do 15 odstotkov prihodkov, želijo pa si nadaljnjo rast. Poleg pohodništva med drugim ponujajo kolesarski park, adrenalinske spuste in pustolovski park. »Žal nimamo kopalnega jezera. Izkušnje namreč kažejo, da so take turistične točke uspešnejše,« pravi Vrančič.Kriza zaradi epidemije koronavirusa je tako še dodatno prizadela že tako skromne naložbene proračune smučarskih središč. Povprečna starost žičnic pri nas je namreč kar 33 let. »V naslednjih desetih letih bi potrebovali za okoli 100 milijonov evrov naložb, če bi hoteli v korak s konkurenco,« opozarja Božič Badaličeva. Država je sicer lani s spremembo zakona zagotovila že omenjenih 1,7 milijona evrov za vzdrževanje naprav, še vedno pa ni sistemske rešitve za zagotavljanje naložbenih sredstev, čeprav strategija razvoja slovenskega turizma poudarja nujnost vlaganj v smučišča, žičnice, zasneževalne naprave in podobno. Vlaganja smučišč že dolgo niso več omejena na žičnice, namenjena so tudi zasneževalni infrastrukturi. Na Krvavcu tako kljub razmeroma visoki legi načrtujejo novo jezero za zasneževanje.In kakšni so načrti države pri razvoju in vlaganjih v gorske centre oziroma smučarska središča? Na ministrstvu za gospodarstvo pravijo, da si zaradi usmeritev Slovenije v turizem 365 dni na leto ter oblikovanja makro destinacij z namenom razpršitve turističnih tokov prizadevajo za razvoj gorskih centrov v obdobju po epidemiji, in sicer v okviru nove evropske finančne perspektive, kjer bodo prizadevanja usmerjena v vlaganja v osnovno infrastrukturo in razvoj dodatnih storitev.Dodajajo, da ministrstvo sodeluje pri pripravi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornostki se bo financiral iz mehanizma za ta namen. »V okviru mehanizma je za preoblikovanje slovenskega turizma za doseganje razvojnega preboja predvidenih 93 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 200 milijonov evrov povratnih. Dokument je še v pripravi in bo po potrditvi na vladi predstavljen evropski komisiji,« odgovarjajo na ministrstvu.Že nekaj let se omenja, da bi po vzoru modelov iz tujine lastniki nastanitvenih obratov in drugi, ki ustvarjajo prihodke z zimskim turizmom, prispevali del sredstev za naložbe v infrastrukturo. »Stroški obratovanja žičničarjev so zaradi vse toplejšega vremena vse višji. Tisti, ki imajo koristi od smučarske infrastrukture, bi morali vanjo sovlagati,« poudarja dr.s portoroške fakultete za turistične študije Turistica. Kot opozarja, je tudi tukaj premalo razumevanja in sodelovanja, saj vsak raje gleda le zase, kar pa ne prinaša maksimalnega izplena. Da je soudeležba za obstoj žičnic pri nas nujna, meni tudi Božič Badaličeva, Paradiž pa ugotavlja, da bo treba najprej razviti destinacije, da bodo deležniki lahko ustvarjali presežke za to.Vrančič poudarja, da ima delovanje žičnic multiplikativni učinek na okoliško območje: »V Avstriji so vsi deležniki ugotovili, da se izplača imeti dobro žičniško infrastrukturo, zato k temu tudi nekaj prispevajo. V Sloveniji sistemske ureditve glede tega še ni, in dokler je ne bo, bo posamezen lastnik težko sam zagotavljal zadostna vlaganja.«Uran Maravićeva še opozarja, da slovenska smučišča težko tekmujejo s smučarskimi tereni, ki jih ponujajo na primer Avstrija, Italija, Švica ali Francija. Zato se dogaja, da celo domači gostje na smučarski dopust odhajamo v tujino, na domača smučišča pa le za dnevne obiske. Po njenem mnenju bi zato morala slovenska smučišča ponuditi več dodatnih vsebin, ki bi pritegnile družine ali druge skupine, da bi tudi pozimi dopustovali doma. »Treba bi bilo prilagoditi samo ponudbo, da bo ta konkurenčna,« dodaja.Znano italijansko smučišče Sestriere, kjer prirejajo tudi tekme svetovnega pokala na najvišji ravni, se je denimo pred desetletjem odločilo, da bodo namesto zahtevnih prog povečali število lažjih, s čimer so nato privabili več smučarjev. A tudi oni ne živijo le od zimske sezone. Poleti poleg dogodkov goste privabljajo kolesarske poti in najvišje ležeče igrišče za golf v Evropi.Upravljavci slovenskih smučišč pravijo, da jim zamisli za izboljšave in dodatno ponudbo ne manjka, vendar se pri njihovem uresničevanju pogosto zatakne pri denarju, prav tako je ovira dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in soglasij zanje. Načrti smučišč namreč marsikdaj trčijo tudi ob področje varstva narave.