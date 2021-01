Žičničarji zahtevajo umik hitrih testov iz odloka

Absurdne številke obiska

Na infrastrukturnem ministrstvu so v odzivu za STA pojasnili, da si ves čas prizadevajo, da bi žičniške naprave obratovale, vendar na varen način, pri čemer morajo upoštevati epidemiološke razmere, saj ne želijo ogrožati zdravja ljudi.



Pri pripravi odlokov se posvetujejo tudi z zdravstveno stroko, prav tako so odloki medresorsko usklajeni, še pojasnjujejo in hkrati izražajo upanje, da se bodo epidemiološke razmere v državi čim prej spremenile in bo kmalu mogoče smučati brez omejitev.

Vožnja z žičniškimi napravami in smučanje na slovenskih smučiščih sta od 1. januarja dovoljena le osebam, ki predložijo negativni test na novi koronavirus – ter otrokom v spremstvu staršev –, nalaga odlok, ki ga je vlada sprejela dan pred tem, 31. decembra . Upravljalec naprav naj bi sam zagotovil hitro testiranje v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na svoje smučišče, če tega ne zmore, pa je uporaba smučišča dovoljena le osebam, ki si negativni test priskrbijo same.Tri dni po uveljavitvi odloka je jasno, da smučarji odlok bojkotirajo. Smučišča na tovrsten način ne morejo poslovati rentabilno, ustvarja se poslovna škoda, nam je povedala predsednica Združenja žičničarjev Slovenije. Člani združenja so se danes sestali, rezultat tega je, da so na predsednika vladein ministra za infrastrukturonaslovili prošnjo za sestanek, na katerem bi našli skupno in najboljšo rešitev. Zahtevajo, da vlada negativni test umakne iz pogojev uporabe smučišč, v primeru neposluha napovedujejo vložitev vloge za ustavno presojo tega odloka.»Pričakovano smo ugotovili, da so smučišča, ki so poskušala obratovati na tak način, prišla do absurdnih številk obiska. Do nekaj desetih smučarjev, še največ na Mariborskem Pohorju, kjer so imeli med 1. in 4. januarjem 150 smučarjev. To je daleč, daleč pod pragom rentabilnosti. Krvavec je imel lani v tem času okoli 8600 smučarjev, v tem trenutku nekaj sto. Ljudje tega ukrepa nočejo sprejeti, naj se še tako trudimo. Niti tisti, ki imajo sezonske vozovnice,« je situacijo na smučiščih ilustrirala Božič Badaličeva.Sama vodi smučišče Kanin. »Za Kanin sem dobila ponudbo zdravstvenega doma Tolmin. Povedali so, da lahko testirajo največ 40 oseb na uro. Predstavljajte si, da pride na testiranje 300, 400 ljudi. To bi potekalo deset ur in fizično ni izvedljivo. Ne vem niti, kako bi pred vstopno postajo testirali toliko ljudi. Potreben pa je do 24 ur star test.«Tako bi se smučar – če bi se, denimo, odločil za večdnevno smuko na Kaninu – moral vsak dan testirati v Tolminu. Z druge strani slovensko-italijanske meje je smučišče Snežno sedlo do 18. januarja zaprto. Kaj pa, ko bo odprto? »Kdo bi lahko nadziral, od kod je kdo prišel in kakšen test je opravil?« se sprašuje Božič Badaličeva.Po drugi strani so ljudje te dni slovenska smučišča obiskali, doda. Smučali so ali sankali, a brez vstopnic, žičniških naprav niso uporabljali. »To ni le pod pragom rentabilnosti, pač pa ustvarja poslovno škodo. Delavce in stroške obratovanja je potrebno plačati ne glede na to, ali je smučišče prazno. Žičničarji smo porinjeni v situacijo, ko zaradi vsebine odloka ne moremo opravljati dela.Po drugi strani so se danes odprli fitnesi, dejavnosti v zaprtih prostorih, pri katerih testiranje ni potrebno. Nobeno smučišče v Evropski uniji, s katero se primerjamo, nima obveznega testa za vstop na žičniško napravo. Povsod so obvezne maske in neka priporočila.«Žičničarji na slovenskih smučiščih imajo relativno kratko sezono in letos obilo snega, a kljub temu ne morejo delati. Niti čakati. »Če ne bomo začeli delati, bodo podjetja zrela za stečaj. Ne želimo zaostrovati, naredili smo vse, a je ta ukrep pri ljudeh naletel na odpor. Pri vsej dobri volji ga ne moremo izvajati. Obratovanje smučišč je potrebno vrniti na raven pred 23. decembrom,« je prepričana.