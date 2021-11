Znanje slovenščine, krajšanje kazni in sorodniki repatriiranih

V nadaljevanju preberite:

Ni še natančno znano, kdaj bo državni zbor začel obravnavo predloga zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, blažitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 oziroma desetega protikoronskega paketa (PKP10). Ta poleg najpomembnejših točk, ki sta jih v petek predstavila ministra za finance Andrej Šircelj in za zdravje Janez Poklukar, prinaša še veliko drugih ukrepov predvsem za zdravstvo, gospodarstvo in socialno varstvo.

Novi solidarnostni dodatki za upokojence z nizkimi pokojninami, invalide in starejše kmete, dodatki za prostovoljno pomoč, pavšalno nadomestilo za karanteno za samostojne podjetnike, družbenike in kmete, odškodnina za posledice cepljenja ter podaljšanje veljavnosti turističnih bonov so med glavnimi rešitvami PKP10, ki sta jih pristojna ministra izpostavila ob predstavitvi predloga zakona. A ta v svojih 76 členih, tako kot so njegovi predhodniki, posega v številne druge predpise, tudi take brez očitne neposredne povezave z epidemijo.