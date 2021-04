Razkrili so, kakšna bo prenovljena Mozirska koča

Gradbeno dovoljenje želijo v najkrajšem možnem času

FOTO: Planinsko društvo Mozirje

Prvi razpis že odprt

Upravni odbor Planinskega društva (PD) Mozirje je v sredo potrdil idejni načrt za novo Mozirsko kočo. Kot je razvidno iz grafik, bo koča dimenzijsko podobna prejšnji, vizualno pa bo obdržala klasičen alpski slog.Število ležišč bo ostalo nespremenjeno, kar pomeni okoli 50. Trenutno pa je v skladu za novo kočo zbranih že dobrih 45.000 evrov donacij.Kot so sporočili iz PD Mozirje, je bila stara koča večkrat dograjena in zato prostori niso bili optimalno izkoriščeni. V novi koči se bo na ta račun povečala uporabnost in dostopnost prostorov.Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja so že poslali pristojnim za izdajo projektnih pogojev in mnenj. V gradbenem odboru za novo Mozirsko kočo si prizadevajo, da bi gradbeno dovoljenje dobili v najkrajšem možnem času, saj je to pogoj za prijavo na razpise za sofinanciranje takšnih projektov.Na Občini Mozirje pa se že intenzivno pripravljajo za prijavo na vse razpise, kjer bi lahko črpali namenska sredstva. Prvi ustrezen razpis se je pred dnevi že odprl, tako da že pripravljajo dokumentacijo za to prijavo.Agencija RS za okolje je pred nekaj dnevi izdala soglasje za rekonstrukcijo dovozne ceste od Alpskega vrta do Mozirske koče. Gradbena dela, s katerimi bodo zagotovili bolj položen dovoz do nove koče, bodo stekla predvidoma proti koncu maja. Glavni izvajalec bo podjetje GP Brlec, ki je brezplačno pomagal že pri odstranjevanju ostankov požarišča. Financiranje rekonstrukcije ceste bo zagotovila mozirska občina.Kriminalistična preiskava v zvezi s požarom Mozirske koče še ni zaključena, zato PD Mozirje še ne more od zavarovalnice zahtevati izplačila odškodnine.