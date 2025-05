Zdaj jasno navedeni elementi, kdaj minister ne sme dati soglasja

V nadaljevanju preberite:

Odbor za izobraževanje, znanost in mladino je na današnji seji z osmimi glasovi za in šestimi proti podprl predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi). Vsi so se strinjali, da je predlog dober v delu, kjer določa sistemsko financiranje razvoja in investicij v šolstvu z odstotkom BDP. Največ nestrinjanja pa je pri ponovni uvedbi soglasja ministra k imenovanju in razrešitvi ravnatelja.

Po predlogu novele zakona, o katerem bo odločal državni zbor, bo ravnatelja imenoval svet javnega vrtca oziroma šole s soglasjem ministra. Minister bo soglasje k imenovanju lahko zavrnil v samo določenih primerih, in sicer če bo šolska inšpekcija ugotovila nepravilnosti v postopku imenovanja ravnatelja, ki jih ni že odpravil svet zavoda, ali če bo ugotovil, da obstajajo razlogi, ki jih sicer navajajo tudi kot razloge za razrešitev. Konkretno, če je ravnatelj kršil zakon, kar je pravnomočno ugotovil pristojni državni organ, če je pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora, če ni izvršil dokončne inšpekcijske, upravne ali pravnomočne sodne odločbe, če je računsko sodišče ugotovilo hude kršitve obveznosti dobrega poslovanja.