Zunanje ministrstvo ogorčeno nad dejanji Roka Snežiča

Kot smo poročali, veleposlaništvo Bosne in Hercegovine prosi državo za »izvedbo določenih varnostnih ukrepov« zaradi islamofobne provokacije Roka Snežiča v Mariboru.

Snežič, ki na mariborskem sodišču toži znanega bosanskega novinarja Avda Avdića, je na sojenje prišel z majico, na kateri je bila izrisana podoba Martina Krpana, ki muslimanu odseka glavo. Snežič je Bošnjaku Avdiću pojasnil, da želi biti podoben Martinu Krpanu.

Veleposlaništvo Bosne in Hercegovine je nato poslalo noto tako na slovensko zunanje kot notranje ministrstvo, kjer prosijo za »izvedbo določenih varnostnih ukrepov, glede na to, da v Sloveniji živi večje število Muslimanov Bošnjakov«.

Z ministrstva za notranje zadeve so nam sporočili, da obsojajo »vsakršne izraze nestrpnosti ali sovražnosti, uperjene proti različnim narodnostim, etničnim ali verskim skupinam, tudi v nedavnem primeru pred okrožnim sodiščem v Mariboru«. V sodobni in demokratični družbi mora biti po njihovem prostor le za spoštljivo, dostojanstveno in strpno komunikacijo – vselej in do vsakogar.

Na notranjem ministrstvu zagotavljajo, da imajo na slovenski policiji do tovrstnih pojavov in ravnanj ničelno toleranco. Na vsako tovrstno ravnanje se policija nemudoma odzove in ukrepa v skladu s prekrškovno oziroma kazensko zakonodajo. Bošnjakom, ki jih je v Sloveniji 110.000, na splošno sporočajo, da bo vlada vsem prebivalcem Slovenije zagotovila enako stopnjo varnosti in tako bo tudi v prihodnje.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ki je tudi prejelo noto bosanskega veleposlaništva v Sloveniji, tudi ostro obsoja vsakršno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti, hkrati pa je ogorčeno nad dogodkom, ki se je pripetil novinarju Avdiću pred sodiščem v Mariboru. Na Mladiki pričakujejo, da bodo pristojne institucije v Sloveniji ustrezno ukrepale, bosansko zaprosilo pa so poslali v nadaljnje reševanje policiji.

Veleposlanik Bosne in Hercegovine v Sloveniji Dario Novalić je za Delo dodatno pojasnil, da od oblasti v Sloveniji ne pričakuje ničesar, kar ne bi že doslej počela v skladu z obstoječimi zakoni. »Naši ljudje v Sloveniji so se vedno počutili dobrodošle in varne. Ne želimo si, da bi se to spremenilo na slabše, da bi izgubili občutek varnosti zgolj zaradi posameznikov in njihovih nepremišljenih izjav,« pravi Novalić.