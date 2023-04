26-letna ženska pridržana zaradi umora prokremeljskega blogerja

Ruski preiskovalci so med iskanjem morilca provojnega blogerja Vladlena Tatarskega, ki je bil ubit v eksploziji v kavarni v Sankt Peterburgu, pridržali 26-letno žensko, poročajo tudi mediji.

26-letna Darja Trepova je bila že prej uvrščena na seznam iskanih oseb notranjega ministrstva, njeno aretacijo pa je pozneje potrdil ruski preiskovalni odbor, piše BBC. Ruski mediji so poročali, da je bila Trepova v preteklosti aretirana na protivojnih protestih.

Ruski mediji so poročali, da so Tatarskemu malo pred eksplozijo podali kipec. Domnevajo, da je bilo v njem skrito eksplozivno sredstvo. V eksploziji je bilo ranjenih več deset ljudi, na videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti eksplozijo in ranjene ljudi na ulici. Ruske oblasti so sporočile, da napad v središču drugega največjega mesta v Rusiji preiskujejo kot visokoprofiliran oziroma »odmeven umor«.

Kavarna Street Food Bar št. 1 blizu reke Neve je bila nekoč v lasti Jevgenija Prigožina, ki vodi zloglasno rusko skupino plačancev Wagner. Ta je sodelovala v večini spopadov v Bahmutu v vzhodni Ukrajini.

Prigožin se je poklonil Tatarskemu v videu, v katerem je izjavil, da je bil posnet iz mestne hiše v Bahmutu. Izobesil je zastavo, na kateri je po njegovih besedah ​​pisalo »v dober spomin na Vladlena Tatarskega«.

Bloger z več kot pol milijona sledilci

Tatarski, glasni zagovornik ruske vojne v Ukrajini, ni bil ruski uradnik niti vojaški častnik. Bil je znan bloger z več kot pol milijona sledilci in je imel, tako kot Prigožin, kriminalno preteklost. Bil je del prokremeljske skupnosti vojaških blogerjev, ki je prevzela razmeroma veliko vlogo, odkar se je februarja 2022 začela ruska obsežna invazija na Ukrajino.

Tatarski je med tistimi, ki so šli tako daleč, da so kritizirali ruske oblasti in obsojali vojsko in celo predsednika Vladimirja Putina zaradi neuspehov na bojišču.

Vojaški blogerji so posredovali informacije o vojni v državi, kjer so mnogi postali razočarani zaradi pomanjkanja natančnih informacij iz uradnih virov. Informacije ruske vojske, televizije pod nadzorom Kremlja in državnih uradnikov so kritizirali kot netočne.

JUST IN: Explosion in St. Petersburg, #Russia at a cafe where Russian military blogger Vladlen Tatarsky was speaking. Footage here, Tatarsky was reportedly killed acc to Russian outlets: pic.twitter.com/76OovZ5JK7 — Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 2, 2023

Ponarejeni video o ukrajinskem nadlegovanju civilistov

Prejšnji teden je več uradnih ruskih virov delilo videoposnetek, na katerem naj bi ukrajinske enote nadlegovale civiliste. Zahodni analitiki so z uporabo odprtokodnih informacij dokazali, da video ni bil avtentičen. Tudi nekateri prokremeljski blogerji so videoposnetek označili za grob ponaredek. Tudi večina proruskega gradiva blogerjev ni resnična, navaja BBC.

Kdo stoji za umorom Tatarskega, ni jasno, spominja pa na umor Darje Dugine, glasne zagovornice vojne in hčerke ruskega ultranacionalista. Umrla je v napadu z avtomobilom bombo blizu Moskve avgusta lani.

Podoljak za eksplozijo okrivil ruski notranji politični boj

Ruski uradniki so že namignili, da je za eksplozijo kriva Ukrajina. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je za eksplozijo okrivil ruski »notranji politični boj« in tvitnil: »Pajki se med seboj žrejo v kozarcu.«

Ukrajinci so se v zadnjih mesecih izkazali za več kot sposobne izvajati napade z droni in eksplozije globoko v ruskem ozemlju. Redko sicer priznajo vpletenost, vendar pogosto namignejo na to.

Eksplozija bi lahko bila povezana s političnimi spopadi v Rusiji, pa je dejal Kijev.