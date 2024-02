Glasovanje v varnostnem svetu Združenih narodov ni prineslo preobrata

V nadaljevanju preberite:

Kljub vsemu pobijanju in uničevanju je izraelska »končna zmaga« v boju s Hamasom tudi po štirih mesecih in pol še vedno oddaljena. Izraelska taktika požgane zemlje ne deluje: Hamas je gverilska vojska, ki bo v takšni ali drugačni obliki preživela tudi to vojno; tudi, če bo (ko bo) islamistično gibanje zapustilo Gazo. Vojaška rešitev ne obstaja, politične pa si ne želita ne predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu, ki bo po vojni politično truplo, ne Hamas, katerega obstoj temelji na stanju stalnega konflikta.