Alekseja Navalnega so aretirali takoj po pristanku v Moskvi

FOTO: Polina Ivanova/Reuters

FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

»Ne bojim se. Vem, da imam prav, in vem, da so kazenski pregoni proti meni izmišljeni,« je nocoj izjavil razvpiti ruski opozicijski politik, ko se je vrnil domov s skoraj petmesečnega zdravljenja v Nemčiji. Le nekaj minut za tem so borca proti korupciji, ki je vrhuško oblasti obtožil, da se ga je hotela znebiti z zloglasnim »novičokom«, priprli.Veliko pozornosti je pritegnilo današnje vračanje Navalnega v domovino. Njegovi pristaši so ga čakali na letališču Vnukovo na jugu Moskve, a so letalo tik pred pristankom preusmerili na letališče Šeremetjevo, ki leži severno od prestolnice. Privrženci politika, ki je bil 20. avgusta lani zastrupljen v Sibiriji, so napovedovali, da ga bodo pričakali, a je policija uspela kar nekaj njegovih sodelavcev zadržati že v Skt. Peterburgu, še preden so se odpravili na pot, aretacije pa so se nadaljevale tudi na letališču še pred prihodom letala. Da mu bodo priredili »dobrošlico«, so obljubljali tudi njegovi nasprotniki iz radikalnih »domoljubnih« skupin, policija pa je opozarjala, da na letališču ni dovoljeno nikakršno zbiranje. Že zjutraj so letališče obkrožile policijske »marice«, nekaj ur pred priletom Navalnega pa je policija na Vnukovu zaprla in ogradila prostore za sprejem mednarodnih potnikov.V ruskih medijih se je konec prejšnjega tedna pojavilo ogromno scenarijev tega, kaj se bo dogajalo med vračanjem razvpitega opozicijskega politika domov. Veliko jih je pričakovalo, da bodo Navalnega aretirali. Kakor je poslovnemu časniku Vedomosti razložil neimenovani predstavnik organov pregona, se to lahko 44-letnemu politiku pripeti bodisi že v samem letalu bodisi po pristanku med pregledom potnih listov, lahko pa da ga bodo prišli iskat šele po tem, ko bo že prispel v svoje stanovanje.Takšne napovedi so bile utemeljene, saj so v četrtek iz Zvezne uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (FSIN) sporočili, da je bila za Navalnim izdana tiralica že 29. decembra, ko se ponovno ni odzval na njihov poziv, naj se zglasi na informativni pogovor na njihovem moskovskem inšpektoratu. Takšna zaslišanja so bila za Navalnega obvezna vse do konca lanskega leta, ko se mu je iztekla triinpoletna pogojna kazen zaradi denarnih goljufij pri distribuciji kozmetičnih izdelkov Yves Rocher. Navalni je trdil, da so kaznivo dejanje njemu in njegovemu bratu Olegu »podtaknili«, evropsko sodišče za človekove pravice je kasneje ugotovilo, da je obsodba Navalnega »temeljila na neobičajni uporabi kazenske zakonodaje, postopek pa je bil samovoljen in pristranski«.V FSIN trdijo, da je Navalni lani »sistematično kršil pogoje preizkusnega roka«, ker se »vsaj šestkrat ni javil na registracijo«. Zato so pred enim tednom vložili zahtevo na moskovsko sodišče, naj pogojno spremeni v dejansko zaporno kazen. A Navalnega lahko v domovini pričakajo tudi sodelavci zveznega preiskovalnega urada (SKR), so opozorili v časniku Kommersant. Konec lanskega leta so namreč proti politiku sprožili še en kazenski postopek. Tokrat ga obdolžujejo »zelo velike goljufije«, ki da jo je zagrešil s tem, ker je menda kar 356 od 588 milijonov rubljev (4 od 6,6 milijona evrov), ki jih je v zadnjih štirih letih za svoje delovanje zbral njegov Sklad za borbo proti korupciji, porabil za osebne potrebe.Nekateri komentatorji so ugotavljali, da si oblasti ne želijo ponovnega mednarodnega škandala zaradi »berlinskega pacienta«, kakor je pred kratkim Navalnega poimenoval ruski predsednik Vladimir Putin. Lahko mu razveljavijo potni list in ga sploh ne spustijo v državo, je napovedoval opozicijski politik Dmitrij Gudkov. A najbolj verjeten scenarij je po njegovem mnenju ta, da se Navalnemu takoj ob prihodu v domovino ne bo zgodilo čisto nič. »Za oblasti bi to verjetno bil najboljši scenarij za preprečitev izbruha dodatnih kritik Zahoda tik pred inauguracijo novega ameriškega predsednika Joeja Bidena, ki bo 20. januarja,« je Gudkov napovedal za Vedomosti. Njegova napoved se ni uresničila: Navalnega so aretirali takoj po priletu domov.