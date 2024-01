Ali lahko Azijci izbirajo? Ali lahko mi razmišljamo?

V nadaljevanju preberite:

Ko je singapurski diplomat Kishore Mahbubani leta 1998 objavil knjigo z na videz politično nekorektnim naslovom Ali lahko Azijci razmišljajo?, je pravzaprav hotel opozoriti na to, da bi morale zahodne civilizacije storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi raven svojega razmišljanja pripeljale do kreativnosti azijskega razmišljanja. Zdaj lahko to Mahbubanijevo vprašanje parafraziramo: ali lahko Azijci svobodno izbirajo?

Med Bangladešem, Tajvanom, Indonezijo, Pakistanom, Šrilanko, Južno Korejo in Indijo so takšne razlike, da je vse te države težko spraviti v en stavek. Skupno jim je samo to, da so vse v Aziji. Je pa nekaj, kar jih povezuje na še en način. V vseh teh državah bodo letos imeli ali pa so že imeli volitve. Vsem omenjenim državam je namreč skupna demokratična ureditev.