Američani s sankcijami nad Milorada Dodika

Zgodilo se je, kar so poznavalci dogajanja v Bosni in Hercegovini že dalj časa napovedovali in pričakovali, srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik zaradi spodkopavanja stabilnosti, korupcije in grožnje mirovnemu sporazumu ne bo mogel poslovati v Združenih državah Amerike. To so po letu 2017 že druge tovrstne sankcije zoper Dodika.