Ameriške sankcije proti Rusiji zaradi Alekseja Navalnega

Demokratski predsednik Joe Biden je s svojimi prvimi sankcijami kaznoval Rusijo. Foto Jim Watson/Afp

Bela hiša demokratskega predsednikaje naznanila sankcije proti Rusiji zaradi »sramotne in nesprejemljive« zastrupitve opozicijskega politikain njegovega zaprtja po vrnitvi v domovino. Zahtevajo njegovo takojšnjo izpustitev.S sankcijami, podobnimi tistim, ki so jih že sprejele države Evrope unije in Velika Britanija, ZDA ukrepajo proti več visokim ruskim državnim uradnikom, za katere verjamejo, da so bili v ozadju zastrupitve. Bela hiša za napad obtožuje rusko obveščevalno službo FSB in sedmim visokim članom ruske vlade bodo v sodelovanju z evropskimi in drugimi državami zamrznili premoženje, ki jim je dosegljivo. Washington poudarja potrebo po jasnem ukrepanju ob ruskem prestopanju meja, »ki jih spoštujejo odgovorne države,« kot so ameriški mediji navedli neimenovanega visokega člana Bidnove administracije.Kritiki opozarjajo, da sankcije ne prizadevajo oligarhov, ki jih je vplivanja na akcije proti njemu obtoževal sam Navalni, ameriška administracija pa ne izključuje kasnejših ostrejših. Ruska vlada je, nasprotno, svojega najbolj znanega oporečnika v preteklosti že obtoževala sodelovanja z ameriško obveščevalno službo CIA in zanikala sodelovanje svojih tajnih služb pri nevarnem obračunavanju z oporečniki.