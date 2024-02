Ameriški nogomet in škandali v raju Las Vegasa

V nadaljevanju preberite:

Američani so zadovoljni, ker se je košarica za superbowl značilne hrane in pijače, od pice in čipsa do piva, lani podražila le za štiri odstotke. Še vedno se opotekajo zaradi draginje, toda letošnja ni nič v primerjavi s 14-odstotnim lanskim povišanjem, burgerji, sladoled, avokadova krema guacamole in paradižnikova omaka (salsa) so se celo pocenili. Večina Američanov si ne more privoščiti vstopnic po več tisoč dolarjev za stadion, tudi če bi hotela. Po zdajšnjih napovedih si jih bo več kot 127 milijonov ogledalo televizijski prenos superbowla.