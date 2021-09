Ameriški obmejni policisti na konjih bičajo begunce

Ameriška vlada letos poroča o porastu migrantov, ki prihajajo na mejo z Mehiko, saj je število julija prvič v 21 letih preseglo 200 tisoč, poroča BBC.



Okoli 13 tisoč migrantov s Haitija se je zbralo v začasnem taborišču pod mostom reke Del Rio, ki predstavlja naravno mejo med ZDA in Mehiko. Fotografije v naši fotogaleriji prikazujejo, kako Haitijci hodijo čez reko po hrano za svoje družine, kjer so jih dočakali ameriški obmejni policisti, tokrat na konjih.



»Nekateri migranti so začeli teči, da bi šli mimo konjenikov, eden od agentov pa je Haitijca prijel za srajco in z bičem zamahnil po njem. Kmalu zatem so se umirili in začeli puščati ljudi notri,« je povedal eden od fotografov.



Uporabniki družabnih medijev pravijo, da fotografije spominjajo na nasilje, ki so ga videli v času suženjstva v ZDA.



Predstavnica Bele hiše Jean Psaki je nad videnim ogorčena. Dejala je, da je posnetek grozljivo gledati in da je takšno ravnanje nesprejemljivo. »Incident preiskujemo.



Naši policisti imajo težko delo, saj morajo razlikovati migrante od tihotapcev,« je pripomnil vodja ameriške obmejne patrulje Raul Ortiz.



Tudi minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas je potrdil, da bo njihov oddelek preiskal poročila o domnevni zlorabi. Rekel je, da so policisti poskušali obvladati migrante, ki so prečkali reko.



Na agenciji za begunce UNHCR pa so povedali, da spremljajo izgon iz ZDA na Haiti in da je ljudem, ki se bojijo preganjanja, omogočen dostop do azila.



