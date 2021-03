Ameriški prepiri o zaslugah za cepivo proti covidu-19

Prejšnji direktor centra CDC Robert R. Redfield verjame, da je virus pobegnil iz wuhanskega inštituta za virologijo. FOTO: Pool Reuters

Inštitut za virologijo iz kitajskega Wuhana. FOTO: Hector Retamal/AFP

V nasprotju z Evropo imajo Američani na voljo veliko cepiv, prepiri o njih in o drugih zadevah, povezanih s pandemijo covida-19, pa se razgrevajo tudi na tej strani Atlantskega oceana. »Odločitev desetega januarja za razvoj cepiva je bila morda najboljša odločitev, kar sem jih sprejel kot direktor inštituta,« je za CNN ocenil vrhunski ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni dr.. Doslej je veljalo, da je uspešni ameriški razvoj cepiv proti covidu-19 sprožil prejšnji republikanski predsednikz operacijo Warp Speed.​Gre za še en poskus kitenja s Trumpovim perjem ali govori priljubljeni »ameriški zdravnik« resnico? Osemdesetletni direktor državnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni NIAID je ocenil, da je njegovo odločitev potrdilo dogajanje v New Yorku, kjer je pandemija kmalu zdravstveni sistem spravila na kolena. Svoje pa bo o tem zagotovo hotel povedati Trump, ki operacijo Warp Speed vidi kot eno od kron svojega predsedovanja. Republikanska administracija je za zasebno-državno partnerstvo pod vodstvom nekdanjega farmacevtskega menedžerjazagotovila dovolj denarja za hkratni razvoj cepiv, njihovo proizvodnjo in razdeljevanje.Stava se je posrečila, s cepivi Pfizerja v sodelovanju z nemškim Biontechom, Moderno in Johnson & Johnsonom ZDA hitro korakajo proti zavarovanju večine prebivalstva pred morilskim virusom, Trumpu pa je zasluge za to odrekel že njegov demokratski naslednik Joe Biden . Pritožbe novega predsednika, da je naletel na kaos, niso videti zelo prepričljive že zato, ker so ob njegovem nastopu v Beli hiši vsak dan cepili skoraj milijon Američanov, bo zdaj lovorike uspešneje prevzel dr. Fauci? Inštitut znanstvenika, ki velja za antitezo Trumpa, je pomagal k razvoju cepiva Moderne iz Massachusettsa, Trump pa je že prej zatrjeval, da se je moral za odločen spopad s covidom-19 zavzemati proti volji dr. Faucija in mnogih drugih.Trumpov nekdanji sodelavecje že tvitnil, da bi bili, če bi čakali na Faucija, še vedno brez cepiva. Še pred tem sporom pa je v ZDA izbruhnil vihar zaradi izjave nekdanjega voditelja centra za nadzor nad boleznimi in preventivo CDCo verjetnem izvoru virusa v wuhanskem Inštitutu za virologijo. Znanstvenik, ki ga je pod Bidnom zamenjala, verjame, da se je to zgodilo po nesreči ter najbrž že v začetku septembra. Po njegovem okužbe zaposlenih v laboratorijih z dihalnimi patogeni niso nič nenavadnega, zatrjevanje Kitajske, da se je vse začelo na tržnici v Wuhanu, pa zanj nima biološkega smisla, saj naj bi virus v tem primeru potreboval veliko več časa za učinkovito širjenje. Temu mnenju je še pred intervjujem za CNN oporekal dr. Fauci.