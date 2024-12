Izraelska vojska spet napadla konvoj s humanitarno pomočjo, več kot 30 mrtvih

V izraelskem obstreljevanju Gaze je bilo danes ubitih najmanj 33 ljudi. V napadih na tovornjake s humanitarno pomočjo v Rafi in Han Junisu je umrlo najmanj 12 ljudi, ki so varovali konvoj. Med 30 ranjenci je večina otrok. Nemirno je tudi na zasedenem Zahodnem bregu, od koder poročajo o novih izraelskih in palestinskih smrtnih žrtvah.

Tovornjaki so v času napada prevažali moko v skladišča agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), je povedal predstavnik palestinske civilne zaščite Mahmud Basal.

V ločenih napadih na stanovanjske objekte na severu Gaze je bilo ubitih še najmanj 21 oseb, piše AFP.

Napadi na razdejano enklavo se tako nadaljujejo, kljub temu da je v sredo generalna skupščina ZN z veliko večino sprejela resolucijo v podporo UNRWA in resolucijo s pozivom za premirje v Gazi in izpustitev talcev.

FOTO: Ejad Baba/AFP

Po podatkih palestinskih oblasti je bilo od oktobra lani v Gazi ubitih najmanj 44.805 ljudi. Palestinsko islamistično gibanje Hamas v Gazi medtem še vedno zadržuje 96 talcev, zajetih med vdorom na izraelsko ozemlje oktobra lani, med njimi je po navedbah izraelske vojske 34 mrtvih.

O novih smrtnih žrtvah danes poročajo tudi z zasedenega Zahodnega brega.

Izraelska vojska je sporočila, da je v bližini Betlehema v sredo zvečer v strelskem napadu na avtobus življenje izgubil en otrok, trije ljudje so ranjeni. Napadalca okupacijske varnostne sile še iščejo.

V ločenem napadu izraelskih vojakov v mestu Kalkilija je bil ubit Palestinec, poroča palestinska tiskovna agencija Vafa.

Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje so izraelske sile in naseljenci na Zahodnem bregu od začetka vojne v Gazi ubili najmanj 790 Palestincev. Po izraelskih podatkih je bilo v tem obdobju v palestinskih napadih na Izraelce na Zahodnem bregu ubitih najmanj 24 ljudi.