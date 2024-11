Narašča bojazen, da Iranko mučijo na psihiatriji

V Iranu so organizacije za človekove pravice zaskrbljene, da v psihiatrični enoti mučijo žensko, ki jo je policija aretirala zaradi slačenja v javnosti. Amnesty International je menda našel dokaze, da iranski režim na protestnikih in političnih zapornikih uporablja načine mučenja, kot so električni šoki, pretepanje in uporaba kemičnih snovi za namene utišanja, potem ko so jih označili za duševno nestabilne.

Na videoposnetku, ki je prejšnji teden zakrožil po internetu, je prikazana mlada ženska, ki se v spodnjem perilu sprehaja po univerzitetnem kampusu v Teheranu. Po poročanju Guardiana se domneva, da je protestirala zaradi napada varnostnikov na islamski univerzi Azad. Obtožena je bila kršenja strogih pravil oblačenja, ki jih morajo upoštevati vse iranske ženske.

Center za človekove pravice v Iranu (CHRI) je premestitev študentke v nezakonito psihiatrično ustanovo označil kot »ugrabitev«. Dejali so, da se uporaba prisilnega premeščanja protestnikov proti strogim režimom vse bolj uporablja za utišanje nestrinjanja.

»Iranske oblasti sistematično uporabljajo neprostovoljno psihiatrično hospitalizacijo kot orodje za zatiranje tistih, ki se ne strinjajo z režimom, protestnike pa označujejo za duševno nestabilne« je dejal Hadi Ghaemi, izvršni direktor CHRI.

Videoposnetek je nagovoril veliko žensk, kjer so mladenko označili kot novo ikono iranskega gibanja Ženska, življenje, svoboda. FOTO: Kiran Ridley/AFP

Ni bila edina deležna take zlorabe

Določene protestnike, ki so bili prisotni med demonstracijami Ženska, življenje, svoboda, so aretirali in poslali v psihiatrične bolnišnice. Leta 2022 so Samana Yasino, znanega pesnika, po aretaciji odpeljali v teheransko psihiatrično bolnišnico Aminabad, kjer so ga domnevno mučili. V zaporu je preživel dve leti, prejšnji mesec pa so ga izpustili. Vir blizu Yasina je povedal, da je bil dolgo časa privezan na posteljo, kjer so mu dajali visoke odmerke pomirjeval.

Royo Zakeri so oktobra 2023 državni mediji označili za duševno bolno in jo odpeljali na ženski oddelek psihiatrične bolnišnice Razi. Novinarjem Guardiana so ljudje, ki so blizu njeni družini, povedali, da so jo tam fizično napadli, ji vbrizgali sredstva za spanje ter ji zvezali roke in noge.

Azam Jangravi, aktivistka za človekove pravice, je dejala, da so jo iranske oblasti prisilile, naj podpiše izjavo, kjer naj bi priznala, da ima težave z duševnim zdravjem, potem ko so bile leta 2018 razširjene fotografije, na katerih maha s hidžabom na ulici v Teheranu.

»Ko so me zaslišali, so me obtožili, da sem vohunka,« je dejala. »Med zasliševanjem se nam posmehujejo in navajajo primere nekdanjih političnih zapornikov, ki so bili poslani v te psihiatrične bolnišnice, in nam pravijo, da nas čaka enaka usoda.«