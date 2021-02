V središču Erevana se je v podporu premierju zbralo več tisoč ljudi

Premier Armenije Nikol Pašinjan. FOTO: Karen Minasyan/AFP

Pašinjanovi podporniki so se udeležili shoda v podporo predsedniku vlade. FOTO: Stepan Poghosyan/photolure Via Reuters

Več kot tri mesece po dogovoru o prekinitvi ognja, ki so ga podpisali voditelji Armenije, Azerbajdžana in Rusije ter po katerem je dobršen del Gorskega Karabaha pripadel Azerbajdžanu, je armenski premierdanes vojsko obtožil poskusa izvedbe državnega udara. Vrh armenske vojske je namreč Pašinjana v izjavi pozval k odstopu, poziv pa utemeljil s tem, da premier in njegov ministrski kabinet nista sposobna sprejemati ustreznih odločitev v kritičnih situacijah.Pašinjan je svoje podpornike pozval k udeležbi na shodu v Erevanu, ki se ga je nato udeležilo več tisoč ljudi. Na ulicah pa so se zbrali tudi Pašinjanovi politični nasprotniki, piše medijska hiša Al Džazira. »Razmere so napete, vendar se moramo strinjati, da do spopadov ne sme priti,« je svojim privržencem prek megafona dejal Pašinjan in dodal, da je nova politična nestabilnost, ki sledi mesecem protestov proti njegovi vladavini, »obvladljiva«.Pašinjan je sporočil še, da je zamenjal šefa generalštaba armenskih oboroženih sil, ki je skupaj s 40 vojaškimi poveljniki zahteval premierjev odstop. Kot piše tiskovna agencija Reuters, mora razrešitev podpisati še predsednik Armenije. Vmešavanje vojske v politično dogajanje je med drugim obsodilo armensko obrambno ministrstvo.Odstop premierja so v vojski zahtevali potem, ko je predsednik državevčeraj na predlog Pašinjana zamenjal prvega namestnika načelnika generalštaba. Zamenjavi je menda botrovalo njegovo posmehovanje Pašinjanovim izjavam glede raketnega sistema Iskander, ki jih Armeniji dobavlja Rusija, in ki so v spopadih z Azerbajdžanom v Gorskem Karabahu zgrešile cilje, navaja tiskovna agencija AFP.Na dogajanje so se že odzvali v Rusiji in Turčiji. Kremelj je zaskrbljen zaradi dogajanja v Armeniji, vendar meni, da gre izključno za notranje zadeve države, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass v Moskvi poudaril tiskovni predstavnik Kremlja. Kot je dodal, Moskva poziva k umiritvi razmer. Da Turčija ostro obsoja poskus vojaškega udara v Armeniji, je sporočil turški zunanji minister. Kot je dejal, je nesprejemljivo, da vojska zahteva odstop vlade, ki je prišla na oblast po demokratični poti.Spopadi za Gorski Karabah so med Armenijo in Azerbajdžanom ponovno izbruhnili konec lanskega septembra, končali pa so se novembra z dogovorom o prekinitvi ognja, s katerim je Armenija prepustila Azerbajdžanu velik del Gorskega Karabaha. V spopadih je bilo na obeh straneh ubitih najmanj 6000 ljudi. Dogovor za končanje nasilja, pri katerem je posredovala Rusija, je razburil prebivalce Armenije, opozicija pa premierja, ki ga je podpisal, poziva k odstopu. Pripisuje mu tudi odgovornost za gospodarsko krizo v kavkaški državi.