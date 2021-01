Arnold Schwarzenegger vdor v kongres primerja s kristalno nočjo

Privrženci predsednika Trumpa v sredo v Washingtonu. Foto Jim Urquhart/Reuters

Washington – Vsa Amerika je tako ali drugače pretresena zaradi vdora privržencev predsednikav stavbo ameriškega kongresa, eno bolj presunljivih ocen sredinih dogajanj pa je podal priseljenec. V Avstriji rojeni, kasneje hollywoodski igralec in guverner Kalifornije, jih je primerjal z nacističnimi napadi na judovske domove, trgovine in sinagoge v noči med devetim in desetim novembrom leta 1938, zaradi razbitih izložb razvpite kot kristalna noč.73-letni igralec in politik avstrijskega rodu meni, da bo šel Trump v zgodovino kot najslabši predsednik v zgodovini ZDA, saj je poskušal spreobrniti poštene volitve. »Drhal ni raztreščila le kapitolskih oken, ampak tudi ideje, ki smo jih imeli za samoumevne,« je ocenil v video posnetku. »Niso le prebili vrat stavbe, v kateri domuje ameriška demokracija, poteptali so sama načela, na katerih je utemeljena naša država.«Arnold se je spomnil lastnega otroštva, zaznamovanega z divjanji nasilnega nacističnega očeta – enkrat ali dvakrat na teden je pijan vpil nanj in ga pretepal, isto so počeli drugi očetje v soseščini.je bil ranjen na vzhodni fronti in njegov sin verjame, da je trpel zaradi fizičnih bolečin, enako ali še bolj pa zaradi čustvenih bolečin in občutka krivde po vsem, kar je videl in naredil, enako drugi moški. »Vse se je začelo z lažmi, lažmi, lažmi in nestrpnostjo. Prihajajoč iz Evrope sem na lastne oči videl, kako lahko stvari uidejo z nadzora.«Bela hiša je v nedejo vsaj spustila zastave na pol droga v znamenje žalovanja za policistom, ki je bil ubit med vdorom v kongres. Drugi kongresni policist je v soboto storil samomor in Trump je zastave na pol droga naznanil v spoštovanje do vseh ameriških policistov.