6.43 Avstrija in Hrvaška s spremembami na meji zaradi koronavirusa

FOTO: Voranc Vogel/Delo

6.36 Evropska komisija v okrnjeni sestavi na obisku v Lizboni

Avstrija in Hrvaška sta danes nekoliko spremenili režim na meji, namenjen zajezitvi novega koronavirusa. Za vstop v Avstrijo je odslej obvezna registracija na spletu, pri čemer velja izjema za dnevne migrante, tiste, ki potujejo čez državo, ter izredne obiske v družinskem krogu. V elektronski registraciji pred potovanjem v Avstrijo je poleg imena, datuma rojstva in elektronskega naslova treba navesti tudi domači naslov ter naslov, kjer bo posameznik bival v Avstriji. Vpisati je treba tudi datum vstopa in morebitnega predvidenega izstopa iz države ter navesti države, v katerih je bil posameznik v zadnjih desetih dneh.Po registraciji bo posameznik na svoj elektronski naslov prejel dokument pdf s kodo QR, ki ga bo lahko natisnil ali na pametnem telefonu pokazal ob vstopu v Avstrijo. Obrazec za registracijo v tiskani obliki bo sicer možno izpolniti tudi ročno na mejnih prehodih, a oblasti svetujejo elektronsko registracijo. Še vedno sicer velja obvezna desetdnevna karantena po vstopu v Avstrijo, ki jo je mogoče končati po najmanj petih dneh ob predložitvi negativnega izida testa na novi koronavirusHrvaška pa se je medtem odločila za podaljšanje prepovedi začasnega vstopa v državo, ko gre za nenujna potovanja. Vsi potniki, ne glede na državljanstvo, ki prihajajo iz držav EU, ki niso na zelenem seznamu evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC), torej tudi Slovenije, morajo ob vstopu na Hrvaško pokazati negativen PCR test, ki ni starejši od 48 ur. V nasprotnem primeru morajo na lastne stroške opraviti test PCR takoj po vstopu v državo ter biti v obvezni samoizolaciji do potrditve negativnega izida. V primeru, da testiranja ni možno opraviti takoj po vstopu, je obvezna desetdnevna samoizolacija. Ta ukrep bo veljal najmanj do 31. januarja. Na Hrvaško sicer trenutno prihaja veliko ljudi pomagat pri sanaciji po nedavnem potresu. V državo lahko vstopijo ob soglasju nacionalnega štaba civilne zaščite, kar pomeni, da ne potrebujejo negativnih testov.Obenem Hrvaška z današnjim dnem uvaja nekatere posebne ukrepe za države, v katerih se je pojavil novi sev novega koronavirusa. Za zdaj sta na seznamu Združeno kraljestvo in Južna Afrika. Potniki iz teh držav bodo pri vstopu na Hrvaško potrebovali negativen test PCR, ki ni starejši od 48 ur. Kljub temu bodo morali v obvezno karanteno ali samoizolacijo za 14 dni. Karanteno bo mogoče skrajšati, če bo po sedmih dneh opravljen nov test PCR, ki bo negativen.Evropska komisija bo danes na delovnem obisku pri portugalski vladi. Zaradi pandemije novega koronavirusa prihaja v Lizbono v okrnjeni sestavi. Gre za tradicionalno srečanje ob začetku šestmesečnega predsedovanja Svetu EU. V začetku leta so vsa prizadevanja osredotočena na cepiva, cepljenje in soočanje z novim sevom virusa.