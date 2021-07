Avtoceste, hitrejša pot na dopust ali v dolžniško past

V nadaljevanju preberite:

Tudi v državah na območju Balkana so kilometri novih in prenovljenih cest in avtocest pogosto valuta, v kateri merijo uspešnost političnega vodstva. Dolga leta zanemarjane ceste in železnice so nujno potrebne prenove, delujoča prometna infrastruktura pa je eden od predpogojev za gospodarski razvoj regije.



Ob bolj ali manj siromašnih javnih financah brez ne pretirano ugodnih posojil takšnih projektov ni mogoče peljati. Kjer pa je veliko tujega denarja, se na Balkanu hitro najde tudi prostor za korupcijska tveganja in različne poskuse okoriščanja.