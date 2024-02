Avtomobilska industrija se bo morala na novo izumiti

V nadaljevanju preberite:

Nemška makroekonomistka Almut Balleer v pogovoru za Delo pojasnjuje razloge za to, da se je Nemčija znašla v ekonomski krizi, in glavne izzive, s katerimi se spoprijemajo nemška podjetja. Med drugim opozarja, da se vlada s subvencijami za specifična podjetja ali panoge težav ni lotila najbolj pametno, na drugi strani so tudi podjetja marsikje zaspala. Avtomobilska industrija se bo po njeni oceni morala tako rekoč na novo izumiti. Opozarja, da država na primer ni dolžna skrbeti za to, da se podjetja ne spravijo v preveliko odvisnost od enega trga.