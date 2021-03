Azijski grdi raček, in to na elektriko

V prispevku preberite:

Hong guang mini se ne more primerjati z eleganco tesle 3, a v svetu električnih avtomobilov lepota ni vedno odločilen dejavnik. Kitajski »grdi raček« je januarja po številu prodanih vozil premagal Teslinega lepotca, in to je dvakratno zanimiva novica.



Najprej za Kitajsko, kjer se vse bolj vozijo na elektriko, saj vedo, da bodo tako dihali čistejši zrak. Nato tudi za Evropo, na katere trgu bi se lahko hong guang mini pojavil v kratkem. Je grd in poceni in morda bi lahko bil kultno vozilo za ekološko ozaveščene mlade ljudi … Ker skorajda spominja na renault 4, slovito katrco, a je, seveda, prilagojen svojemu času in skrbno izpopolnjen, bi bil lahko tudi ­odgovor na poziv, da moramo takoj spremeniti življenjske navade, če hočemo rešiti svet pred pogubnimi podnebnimi ­spremembami.