Baltske države in Poljska bodo omejile vstop ruskih državljanov

Litva, Latvija, Estonija in Poljska so se dogovorile, da bodo najkasneje do 19. septembra uvedle omejitve pri vstopu ruskih državljanov z vizumi EU, so sporočili premieri štirih držav. Baltske države so se glede tega dogovorile že v sredo, vzrok za uvedbo omejitev pa je, kot so dejali, znatno povečanje priliva ruskih državljanov v EU.

»Menimo, da prihodi ruskih državljanov postajajo resna grožnja naši javni varnosti in celotnemu schengenskemu območju, ki si ga delimo,« so v skupni izjavi zapisali predsedniki vlad omenjenih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodali so, da so se »dogovorili o skupnem regionalnem pristopu ter izrazili politično voljo in trdno namero, da uvedejo začasne ukrepe na nacionalni ravni za ruske državljane, ki imajo vizume«. Ti ukrepi naj bi »omejili vstop v schengensko območje ruskim državljanom, ki tja potujejo s turističnimi, kulturnimi, športnimi ali poslovnimi nameni«.

Izjeme bodo veljale za disidente, v primeru humanitarnih ali družinskih razlogov in za imetnike dovoljenj za bivanje v državah članicah EU, navaja AFP.

»V celoti se zavzemamo za to, da je treba še naprej podpirati nasprotnike Putinovega režima in jim omogočiti, da zapustijo Rusijo,« so poudarili predsedniki vlad, a obenem dodali, da je »nesprejemljivo, da lahko državljani države agresorke prosto potujejo po EU, medtem ko se ljudi v Ukrajini muči in pobija«.

Premieri štirih držav so izpostavili tudi, da si bodo, kar se tiče omejevanja potovanj ruskih državljanov, še naprej prizadevali za »skupni pristop na ravni EU«, še navaja AFP.

Odločitev baltskih držav, ki se jim je zdaj pridružila Poljska, je prva tovrstna poteza v EU. V Estoniji sicer že od sredine avgusta velja blažja prepoved, v skladu s katero je vstop v državo omejen le ruskim državljanom s schengenskimi vizumi, ki so jih izdali estonski organi.

Evropska komisija je v torek predlagala popolno zamrznitev izvajanja sporazuma o poenostavljenem izdajanju vizumov med EU in Rusijo. Če se bo to res zgodilo, bodo ruski državljani precej težje pridobili schengenske vizume.

Za zamrznitev sporazuma so se sicer pred tednom dni na neformalnem zasedanju v Pragi že zavzeli zunanji ministri EU. Moskva je zamrznitev sporazuma označila za absurdno potezo, Kijev pa za polovični ukrep.