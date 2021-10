Begunci pred nesrečo

V nadaljevanju preberite:

»Mi ne gledamo ne proti Vzhodu ne proti Zahodu, mi gledamo naprej.« Tako je govoril Kvame Nkrumah, prvi predsednik Gane, ki je bil leta 1961 eden od ustanoviteljev neuvrščenega gibanja – skupaj z jugoslovanskim predsednikom Josipom Brozom Titom, indijskim predsednikom Džavaharlalom Nehrujem, egiptovskim predsednikom Gamelom Abdelom Naserjem in indonezijskim predsednikom Ahmedom Sukarnom.

Ta teden smo poskušali gledati naprej, saj se zavedamo, da so se ideološke razlike med nekdanjim Vzhodom in Zahodom zreducirale na površinske odtenke desnega ali levega populizma in obrabljene naracije kapitalizma in socializma. Tisto, kar se kaže tam spredaj, ni ravno povsem jasno pa tudi ne lepo, a je zagotovo tako tudi vedno bilo.