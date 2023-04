Biden vendarle končal izredno stanje zaradi covida-19

Ameriški predsednik Joe Biden je končno razglasil konec epidemije covida-19. po okroglo treh letih se v ZDA vsaj uradno končuje največja pandemija po tako imenovani španski gripi iz prve svetovne vojne. Republikansko nadzorovani predstavniški dom in senat z demokratsko večino sta o tem glasovala že prej.

Prejšnji republikanski predsednik Donald Trump je izredno stanje razglasil 13. marca 2020 z retroaktivnim delovanjem do prvega marca tega leta ter s tem sprostil zvezna sredstva za pomoč zveznim državam in mestom pri spopadanju z zdravstveno krizo. Ta je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije zahtevala skoraj sedem milijonov življenj po vsem svetu, od tega več kot milijon samo v ZDA.

Preverjanje pripravljenosti zdravstvenih delavcev na spopad s pandemijo v Indiji. Foto Tauseef Mustafa/Afp

Razprave o kugi našega stoletja s tem niso končane. Kongresni republikanci Kitajsko obtožujejo prikrivanja resničnega nastanka epidemije, za katerega sumijo poskuse z virusi netopirjev v wuhanskem inštitutu za virologijo, svoje prejšnje zdravstvene oblasti ter še posebej dolgoletnega vrhovnega strokovnjaka za nalezljive bolezni Anthonyja Faucija pa finančne podpore tem poskusom. Poleg tega mnogi Američani verjamejo, da so farmacevtske družbe zavajale s propagiranjem svojih cepiv.

Dr. Anthony Fauci je bil obraz ameriškega boja proti covidu-19, kljub upokojitvi pa je še vedno tarča republikanskih kritik. Foto Leah Millis/Reuters

Drugi menijo, da je prav njihov hitri razvoj omogočil zmanjšanje smrtnih žrtev in Biden je že podpisal novo za razvoj cepiv prihodnje generacije. Ameriški farmacevtski velikani obljubljajo njihovo pomoč pri obračunavanju celo z rakom in nekaterimi drugimi smrtonosnimi boleznimi. S koncem izrednega stanja pa se bodo nekateri Američani soočili z večjimi težavami z zdravstvenim zavarovanjem, končuje se tudi izredna zakonodaja za preprečevanje nezakonitega priseljevanja, ki je že brez tega zgodovinsko rekordno.

Ena od tragičnih lekcij pandemije je spoznanje o kritični odvisnosti ZDA in drugih zahodnih držav od kitajske proizvodnje temeljnih zdravstvenih izdelkov in pripomočkov, zaradi česa na njenem začetku ni bilo dovolj mask in drugih nujnih stvari.