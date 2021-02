Bidna ni smiselno posnemati

V nadaljevanju preberite:

Ob izbruhu pandemije so jih svetovali le zdravstvenim delavcem in bolnikom, pozneje so postale obvezne, danes pa nekateri nosijo kar dve zaščitni maski hkrati. Velikokrat tudi ameriški predsednik Joe Biden in člani njegove administracije. Bi jih bilo smiselno posnemati? Kaj pravi infektolog Andrej Trampuž z berlinske univerzitetne bolnišnice Charité?