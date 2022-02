Bobni ukrajinske vojne tu bolj mučno zvenijo

V nadaljevanju preberite:

Srbija je pod pritiskom Evropske unije zmehčala svoje stališče. Čeprav ni obsodila ruskega napada, se je zavzela za mir in ozemeljsko celovitost Ukrajine. Mož, ki ves čas trdi, da Srbija vztraja na evropski poti in da bo za vsako ceno ohranjala bratske vezi z Rusijo, izgublja enega od dveh stolov, na katerih ves čas sedi. Druge države v regiji so obsodile ruski napad, Srbi v srbski entiteti Bosne in Hercegovine pa so opozorili, da so Rusi že lani napovedali, da se bodo odzvali, če se bo BiH približevala ­zvezi Nato.