Bolgari brez novih zahtev: Severna Makedonija bližje vstopu v Evropsko unijo

Bolgarija ne postavlja novih pogojev Severni Makedoniji za začetek pogajanj o članstvu v Evropski uniji, temveč poudarja spoštovanje že sklenjenih evropskih dogovorov, je izpostavila podpredsednica Bolgarije Ilijana Iotova. Na srečanju s posebnim predstavnikom nemške vlade za Zahodni Balkan, Manuelom Sarrazinom, v Sofiji je poudarila, da so zahteve, kot je zaščita človekovih pravic, del evropskih kriterijev za članstvo, ne pa enostranske bolgarske zahteve.

Vloga Bolgarije v evropski integraciji Zahodnega Balkana

Podpredsednica Iotova je poudarila ključni pomen Bolgarije pri odpiranju evropske perspektive za Zahodni Balkan. Med bolgarskim predsedovanjem Svetu EU leta 2018 je Bolgarija ponovno uvrstila vprašanje evropske prihodnosti Zahodnega Balkana na evropski dnevni red, kar je bil pomemben premik po dolgoletnem zastoju od leta 2003. Sofijska deklaracija, sprejeta na vrhu EU-Zahodni Balkan, je po njenem mnenju ključni dokument, ki pa ga v nadaljevanju niso ustrezno razvili.

Podpredsednica Bolgarije (druga z leve proti desni) v družbi francoskega predsednika Macrona. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Pričakovanja Bolgarije od Severne Makedonije

Iotova je opozorila, da Bolgarija pričakuje izpolnitev dogovorov iz francoskega predloga, sprejetega leta 2022 in potrjenega s strani vseh držav članic EU ter Severne Makedonije. Med konkretnimi pričakovanji je navedla vključitev Bolgarov v makedonsko ustavo, vidne rezultate delovanja skupne komisije za zgodovinska in izobraževalna vprašanja ter ukrepe proti širjenju protibolgarske ideologije, sovražnega govora in diskriminacije proti osebam, ki se identificirajo kot Bolgari.

Iotova je izrazila nezadovoljstvo, da Severna Makedonija doslej ni pripravila niti osnutka ustavnih sprememb, hkrati pa blokira dvostranske in evropske projekte. Med primeri je izpostavila projekt Koridor VIII, pomembno infrastrukturno pobudo za celotno regijo in EU, ki jo Severna Makedonija trenutno blokira.

Načelo lastnih zaslug in izpolnjevanja obveznosti

Ivan Kondov na dogodku oktobra v Parizu. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Nemški predstavnik Manuel Sarrazin je na ločenem srečanju z bolgarskim zunanjim ministrom Ivanom Kondovom poudaril pomen načela lastnih zaslug pri vključevanju držav Zahodnega Balkana v EU. To pomeni, da se napredek držav ocenjuje na podlagi njihovih konkretnih dosežkov pri izpolnjevanju evropskih standardov.