Bolivijsko lovljenje hitrega litijevega vlaka

Po zadnjih podatkih naj bi bila na Salar de Uyuniju, visoko v bolivijskih Andih, četrtina svetovnih zalog litija. Približno 21 milijonov ton. Nekateri nekoliko zastareli podatki so govorili tudi o 70 odstotkih svetovnih zalog. Za pogodbo z bolivijsko državo – bolj natančno z bolivijskim državnim litijskim podjetjem YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) – se je v zadnjem letu borilo 18 tujih podjetij. Konec novembra je bolivijska vlada pod vodstvom predsednika Luisa Arceja podpisala pogodbe o pilotni ekstrakciji in proizvodnji litija z osmimi podjetji iz Argentine, Kitajske, Rusije in ZDA.