Boris Johnson dobil bitko, ne pa tudi vojne

Britanskemu ministrskemu predsedniku Borisu Johnsonu in njegovim zaveznikom je ta teden uspelo nekoliko ublažiti škodo, ki jo je njegovi kredibilnosti povzročilo razkritje, da se je tudi sam udeležil ene od nezakonitih zabav, ki so jih britanski vladni uslužbenci organizirali v času ustavitve javnega življenja. Toda to še zdaleč ne pomeni, da lahko vodja konservativcev mirno spi.