Botticellijeva slika Trpeči Jezus prodana za 45 milijonov dolarjev

Redko sliko renesančnega slikarja Sandra Botticellija Trpeči Jezus so na četrtkovi dražbi v New Yorku prodali za 45 milijonov dolarjev. Sliko je avkcijska hiša Sotheby's ponudila leto dni po dražbi, na kateri so za Botticellijevo sliko mladeniča, ki v rokah drži tondo s podobo svetnika, iztržili 92 milijonov dolarjev.

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je večina slovitih Botticelijevih del, kot sta, denimo, Alegorija pomladi in Rojstvo Venere, razstavljenih v galeriji Uffizi v Firencah, medtem ko so njegova dela v zasebni lasti prava redkost. Sliko Trpeči Jezus (oziroma z motivom Ecce homo, Glej, človek!) so prodali že v sedmih minutah prek telefona.

Slika je nastala konec 15. ali v začetku 16. stoletja. Delo je iz poznega umetnikovega obdobja, ko je bil Botticelli pod močnim vplivom italijanskega meniha in reformatorja Girolama Savonarole in sta njegova dela zaznamovali značilna krščanska simbolika in vizionarska duhovnost.

FOTO: Ed Jones/AFP

Botticelli (1445–1510) se je rodil v Firencah. Najprej se je učil zlatarske obrti. Kot slikar se je zgledoval pri Filippu Lippiju in Masacciu, predvsem glede natančnega podajanja svetlobe in senc, a je bil sam še bolj natančen. Od leta 1470 je imel svojo delavnico. Veliko je ustvarjal za Medičejce, leta 1481 pa je na povabilo papeža Siksta IV. odšel v Rim in slikal v Sikstinski kapeli. Od leta 1482 je ponovno delal v Firencah.

Pod vplivom Savonarole je okrog leta 1491 prenehal obdelovati antične motive, nekaj slik je celo zažgal. Po Savonarolovi smrti je slikal le še v mračnem asketskem slogu. Zadnja leta je preživel v dolgovih in telesno povsem oslabljen. Med njegovimi najbolj poznanimi deli sta Pomlad in Rojstvo Venere.