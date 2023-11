Božinović: Hrvaška ne bo postala žarišče migrantske krize

Hrvaška ni in ne bo postala žarišče migrantske krize, je v četrtek v saboru zagotovil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Zavrnil je tudi možnost napotitve vojske na zunanjo schengensko mejo. Vojsko in žičnato ograjo na meji zahteva desni del opozicije, levi del opozicije in vladajoča HDZ pa menita, da policija dobro opravlja svoje delo.

Hrvaški sabor je v četrtek obravnaval poročilo hrvaške vlade o nezakonitih migracijah od vstopa Hrvaške v schengensko območje 1. januarja. To je pokazalo, da je hrvaška policija v prvih desetih mesecih obravnavala okoli 62.500 nezakonitih prehodov meje, kar je 73 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Skoraj 60.500 migrantov je na Hrvaškem zaprosilo za azil, kar je petkrat več kot lani.

Božinović je med razpravo v saboru poudaril, da je le 1400 migrantov prošnjo za azil tudi dejansko vložilo, večina pa jih je Hrvaško v tem času zapustila. »To pomeni, da jih 97 odstotkov ne ostane na Hrvaškem,« je dejal Božinović.

Zagotovil je, da Hrvaška ni izpostavljena množičnemu in nenadzorovanemu prihodu migrantov ter »ni bila, ni in ne bo hot spot za migrante«.

»To so ljudje, ki poskušajo priti do končnih destinacij – držav zahodne Evrope,« je zatrdil. Pri tem je še poudaril, da se je migracijski pritisk povečeval do konca poletja, potem pa se je začel zmanjševati.

Število nezakonitih prehodov se je v primerjavi z avgustom zmanjšalo za sedem odstotkov, v oktobru pa v primerjavi s septembrom za 45 odstotkov. Oktobra letos se je to število v primerjavi z lanskim oktobrom zmanjšalo za polovico.

Desni del opozicije je v četrtek v saboru ponovil, da bi na zunanjo schengensko mejo morali poslati vojsko in postaviti žičnato ograjo, ker da je hrvaška meja »prepustna kot švicarski sir«.

Levi del opozicije je po drugi strani menil, da migranti niso grožnja in da desnica širi strah zaradi parlamentarnih volitev, ki bodo prihodnje leto. V vladajoči HDZ pa so ocenili, da bi žičnata ograja načela odnose z Bosno in Hercegovino ter položaj Hrvatov v tej državi. Strinjali so se tudi, da policija dobro opravlja svoje delo.

Božinović je možnost napotitve vojske na mejo zavrnil, rekoč, da so leta 2015 in 2016 imeli desetkrat več nezakonitih prehodov meje, in sicer skoraj 700.000. Spomnil je, da vojske na meji niso imeli niti takrat niti je ni nihče zahteval.

Hrvaška policija po njegovih zagotovilih lahko opravi svoje delo in ga tudi opravlja, Hrvaška pa da ima zelo visoko stopnjo varnosti, zato je ni dobro razglašati za nevarno državo.