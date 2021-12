Britanska študija: Omikron zahteva 50 do 70 odstotkov manj hospitalizacij

Britanci so objavili prve izsledke študije tamkajšnje agencije za zdravstvo Health Security Agency, ki se nanaša na okužbe z omikronom, sledi pa podatkom iz Južne Afrike, Danske, Anglije in Škotske.

V agenciji so objavili, da so prvi izsledki spodbudni, saj se kaže okužba z novo različico koronavirusa v primerjavi s prejšnjimi ali aktualno delto kot lažja. A bi lahko omikron kljub temu v bolnišnice privedel še zelo veliko ljudi.

Kot piše BBC, najnovejša analiza temelji na vseh primerih okužb z omikronom in delto v Veliki Britaniji od začetka novembra, vključno s 132 osebami, ki so jih sprejeli v bolnišnice po okužbi z omikronom. V 28 dneh po okužbi z omikronom so imeli 14 smrtnih primerov.

Na podlagi izsedkov ocenjujejo, da je po okužbi z omikronom od 50 do 70 odstotkov manj tveganja za hospitalizacijo in od 31 do 45 odstotkov manj primerov ljudi, ki potrebujejo urgentno obravnavo.

»Naše najnovejše analize kažejo spodbudno možnost, da je lahko tveganje za hospitalizacijo pri ljudeh, ki se okužijo z varianto omikron, relativno manjše kot pri tistih, ki se okužijo z drugimi različicami,« je povedala vodja Health Security Agency Jenny Harries.

Študija kaže tudi, da začne zaščita pred okužbo upadati deset tednov po poživitvenem odmerku cepiva, medtem ko kaže, da je zaščita pred težkim potekom bolezni dolgotrajnejša.

Učinek blažjih okužb bi lahko izničilo izjemno hitro širjenje omikrona

Jenny Harries. FOTO: Reuters

To ne pomeni, da bi si zdravstvo lahko oddahnilo, saj bi lahko učinek blažjih okužb izničilo izjemno hitro širjenje omikrona. Britanci tudi danes navajajo rekordno število novih okužb, kar 119.789.

Skrbi jih tudi zaenkrat slabo poznan učinek nove različice na ranljivejšo kategorijo starejših. Dosedanji primeri hospitaliziranih se namreč nanašajo na mlajše ljudi. Okužbe starejših ketegorij ljudi še niso dosegle v tolikšni meri kot mlajše. Večina doslej hospitaliziranih je bila mlajša od 40 let.

»Primeri v Združenem kraljestvu so trenutno zelo številni, omikron bi lahko kljub relativno nizkemu deležu primerov, ki zahtevajo hospitalizacijo, povzročil veliko resnih primerov bolezni,« je dodala Harriesova.

Znova so posvarili, da dva odmerka cepiva proti omikronu ščitita le omejeno, zaščita pa tudi po poživitvenem odmerku po desetih tednih pade za 15 do 20 odstotkov. V Veliki Britaniji sicer odločitve glede morebitnega četrtega odmerka še ni na vidiku, prav tako ni znano, ali bodo nemara raje čakali na nadaljnji razvoj cepiv.

Minister za zdravje in socialne zadeve Sajid Javid se je na objavo študije odzval z besedami, da so prvi izsledki opogumljajoči, a da število okužb z omikronom v državi raste s tako hitrostjo, da raste tudi število hospitalizacij. Opozoril je, da si preobremenitve zdravstva ne morejo privoščiti.