Bruselj bo predlagal cepilno potrdilo za olajšanje potovanj

7.27 V ZDA v zadnjih tednih upada število novih okužb in smrti zaradi novega koronavirusa

FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

7.12 Politična in strokovna javnost na Brdu pri Kranju o strategiji boja z epidemijo

7.07 Bruselj bo predlagal covidno potrdilo za olajšanje potovanj

V ZDA zadnje tedne zaznavajo padec števila okužb in smrti. Hkrati se pojavljajo nova posamezna žarišča, trenutno to velja za Michigan, Minnesoto, Maryland, New Jersey in mesto New York. V ZDA je v torek po podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkinska umrlo 740 covidnih bolnikov, potrdili so 56.600 novih okužb z novim koronavirusom. Skupno število hospitaliziranih zaradi covida-19 v bolnišnicah po ZDA je upadlo na 41.000. Cepljenje proti covidu-19 v ZDA poteka brez zapletov. Na dan v državi cepijo 2,4 milijona ljudi, vsaka zvezna država pa je doslej cepila najmanj deset odstotkov prebivalstva. V ZDA je doslej vsaj en odmerek cepiva prejela večina starejših od 65 let. V ZDA je od začetka epidemije umrlo 537.000 covidnih bolnikov, okužbo z virusom pa so potrdili pri skupno 29,55 milijona ljudeh. Umirjanje epidemije je v ZDA povečalo potovanja in od četrtka do nedelje je bilo na ameriških letališčih povprečno na dan med 1,2 do 1,3 milijona potnikov, kar je največ od začetka epidemije marca lani.Predsednik ZDAin podpredsednicapa v tem tednu potujeta po ZDA in predstavljata že potrjeni, tretji velik proračunski paket pomoči za boj proti epidemiji covida-19, ki vsebuje finančno pomoč za podjetja in posameznike. Bidnova vlada ocenjuje, da so v ZDA zaradi epidemije zaprli 400.000 malih podjetij, približno milijon pa jih komajda še obstaja. Stimulacijski paket prinaša novih 28 milijard dolarjev posojil, ki so namenjena izključno malim podjetjem.Na povabilo predsednika republikese bodo na Brdu pri Kranju danes sešli vodje strank in poslanskih skupin, z izjemo LMŠ in Levice, ter minister za zdravjes strokovno skupino. Razpravljali bodo o strategiji boja z epidemijo in spremembah v zdravstvu. Pozneje bo o epidemioloških razmerah in ukrepih razpravljala vlada.Evropska komisija bo danes predlagala zakonodajo za uvedbo covidnega potrdila, ki naj bi olajšalo potovanja v času pandemije novega koronavirusa in s tem tudi spodbudilo turizem, ki ga je covid-19 močno prizadel. Potrdilo naj bi vključevalo informacije o cepljenju, testiranju oziroma prebolevnosti. Čeprav se je potrdila prijelo ime »cepilni potni list« , v Bruslju poudarjajo, da ga ne imenujejo tako, temveč digitalno zeleno potrdilo, ki bo vključevalo podatke o cepljenju, negativnem testu PCR oziroma prebolevnosti, pri čemer pa so nekatera pomembna vprašanja v povezavi z imunostjo še nerešena. Ta potrdila naj bi olajšala potovanje cepljenim in necepljenim osebam, saj bi odpravila obveznost karantene ter s tem spodbudila turizem, za kar si odločno prizadevajo zlasti države z močnim turističnim sektorjem. V zadnjih tednih se je v povezavi s tem izpostavljalo vprašanje, ali bodo v okviru tega potrdila priznavali tudi cepljenje z ruskim ali kitajskim cepivom.Članice naj bi v skladu z osnutkom predloga po poročanju tujih medijev samodejno vzajemno priznavale cepljenje s cepivi, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila (Ema), a posamezna država bi lahko na primer priznala tudi cepljenje s sputnikom V, če bi želela. Predlog bo danes predstavila predsednica komisijeob spremstvu komisarjev za pravosodje in notranji trg,in. Slovenija podpira zakonodajo o digitalnem zelenem potrdilu, ki bo olajšalo prosto gibanje oseb in transport, ter pri tem izpostavlja, da je treba upoštevati načelo nediskriminacije, je v torek povedal minister za zdravjepo zasedanju ministrov EU za zdravje.