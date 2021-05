Burni odzivi podpirajo teorije o prikrivanju

V nadaljevanju preberite:

Ker kitajska oblast ni dovolj pregledno pojasnila izvora koronavirusa, ki povzroča covid-19, je v središču pozornosti znanstvenikov po svetu znova wuhanski inštitut za virologijo. Sumničenja, da bi lahko sars-cov-2 izviral iz omenjenega inštituta, je spodbudila revija Wall Street Journal, ki se je ta teden sklicevala na poročilo ameriške tajne službe, v katerem je omenjeno, da so bili trije raziskovalci s tega inštituta novembra 2019 na zdravljenju, in to »s simptomi, značilnimi za covid-19 in običajno sezonsko obolenje«.