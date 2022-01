Čakaj, čakaj, ne streljaj, samo da naredim selfi

V nadaljevanju preberite:

»Politika: spopad interesov, zamaskiran v tekmovanje načel. Opravljanje javnih zadev zaradi zasebne koristi.« S temi besedami je politiko opisal Ambrose Bierce, ameriški pisatelj, pesnik in veteran državljanske vojne, ki ga biografi pogosto opisujejo kot »enega najvplivnejših novinarjev ZDA«. Pisal je za različne časopise in revije, med drugim za The Argonaut iz San Francisca, angleški Fun in San Francisco Examiner.

Letos se ga bom spominjala zaradi 180. obletnice njegovega rojstva (resda šele junija), predvsem pa zaradi njegovega sarkastičnega odnosa do politike, ideologije in vojskovanja. Že tako se mi vse pogosteje prikrade v misli Bierceova kratka zgodba Pojav na mostu Owl Creek, v kateri je zajetih zgolj nekaj kratkih trenutkov, kolikor je potrebnih, da se obesi človeka.