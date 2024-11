Carine bodo proti Kitajski delovale kot sankcije

V nadaljevanju preberite:

Dvostrankarska komisija, ki ameriškemu kongresu svetuje glede vprašanj, povezanih s Kitajsko, je predlagala, da se azijski sili odvzame status stalnih normalnih trgovinskih odnosov (Permanent Normal Trade Relations – PNTR). S tem je bodočemu predsedniku Donaldu Trumpu v resnici omogočila uvedbo ali zvišanje carin na kitajske izdelke.

Ameriško-kitajska komisija za revizijo gospodarstva in varnosti je v svojem poročilu opozorila tudi na hitre korake, s katerimi Kitajska napreduje na področju umetne inteligence, in kot odgovor na to predlagala nekaj podobnega projektu Manhattan, ki je pred osemdesetimi leti rodil jedrsko bombo. A tokrat bo glavni cilj razvoj umetne splošne inteligence (AGI), tako da bi Amerika na tem področju usvojila ključna znanja, še preden bi to uspelo Kitajski.