Čas za turizem in nove stiske

Portugalci so se zanašali na bogastvo kolonij in se neslavno razpršili ...

Le lepo ni dovolj, krasno okolje ne zadovolji nujno državljanov: zato na Portugalskem – kjer prijetno božajo vreme, hrana, urbano in ruralno, prijazni odnosi pa še nogomet, fado in Fatima – ljudje niso zelo zadovoljni. Drugače, po globalnem indeksu sreče so med manj srečnimi Evropejci.