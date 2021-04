Če bi živel v Skandinaviji, bi umrl od dolgčasa

Novica Mihajlović se je s filmskim režiserjem Predragom Ličino pogovarjal o njegovem videu Hejt Slovani, ste še živi?, o sadnem jogurtu, o sovražnih komentarjih, ki so se usuli na spot o sovražnem govoru, o tem, da je nacionalizem hrana za revne, zakaj je Irska največji hrvaški otok, pa tudi, zakaj so neumni in nevzgojeni ljudje dobili tako veliko moč.