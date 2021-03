Cepljeni proti koronavirusu in pesimizmu

V nadaljevanju preberite:

Več kot 5000 delegatov narodne politične posvetovalne konference (CPPCC) in nacionalnega ljudskega kongresa (NPC) so pred odhodom v Peking, kjer se bo ta teden začelo letno zasedanje teh dveh teles, cepili proti covidu-19. Hkrati so kitajske politične svetovalce in najvišje zakonodajalce cepili tudi proti vsakršnemu pesimizmu, ki bi bil lahko posledica koronavirusa. Preden bodo delegati – CPPCC v četrtek in NPC v petek – vstopili v Veliko palačo narodov na zahodnem robu Trga nebeškega miru, bodo morali za vsak primer opraviti še test PCR, da bodo nato lahko brez vsakršne nevarnosti sedeli v klopeh velike dvorane, pandemijo pa bodo prihodnji teden omenjali le še kot poraženo zlo, nad katerim je premočno zmagala »pravilna politika« partije in njenega voditelja Xi Jinpinga.