Cerber in sindikati udarili hkrati

Za te in prihodnje dni napovedujejo najbolj vroče poletje, odkar merijo temperature. Na Siciliji in Sardiniji bi lahko najvišja temperatura presegla za Evropo rekordnih 48,8 stopinje Celzija, kolikor so predlanskim izmerili prav na Siciliji. Na obeh otokih so že prižgali rdeče opozorilo, nekoliko nižje temperature pričakujejo v mestih, ki poleti sprejemajo največ turistov od vsepovsod, v Rimu, Firencah in Bologni.

Rim, kjer so zidovi že segreti kot radiatorji, po več dneh temperatur malo pod 40 stopinjami v prihodnjih dneh pričakuje najmanj 43 stopinj Celzija. V Firencah se napovedi vrtijo okrog 41 stopinj Celzija, podobno v Bologni.